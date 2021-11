Mina Settembre è stata senza ombra di dubbio una delle fiction di Rai Uno più apprezzate della scorsa stagione. Nata dalla brillante penna di Maurizio De Giovanni, narra le vicende di Gelsomina Settembre, un'assistente sociale disposta a tutto pur di aiutare gli altri. Mina proviene da una famiglia perbene e benestante: il padre Vittorio era uno stimato oculista. Sposata da diversi anni con Claudio, un uomo apparentemente perfetto, ha dovuto fare i conti con il dramma della scoperta di un tradimento. Dopo la separazione dal marito, ha conosciuto Domenico, un ginecologo che è riuscito a farle aprire nuovamente il cuore.

Tuttavia, i suoi sentimenti per il suo ex non sono mai del tutto svaniti, nonostante le incomprensioni. Difatti anche lo stesso Claudio ha fatto di tutto per riconquistare la sua fiducia. Nel corso del finale di stagione il pubblico ha visto la protagonista ancora molto confusa sul piano sentimentale. Stando alle prime anticipazioni della seconda serie, prevista per il 2022, Mina Settembre sceglierà se tornare con il marito, o lasciarsi andare ad un nuovo amore con Mimmo.

Grande successo per la prima serie di Mina Settembre

Mina Settembre è stata una delle fiction, andate in onda la scorsa stagione più amate dal pubblico a casa. Complice la bravura dell'attrice protagonista, Serena Rossi e l'ambientazione di una Napoli magnifica, sospesa tra il mistero e la veracità, tra i drammi della malavita e le storie a lieto fine.

La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, ha conquistato ben 6 milioni di telespettatori, toccando picchi di share altissimi. Considerato il successo ottenuto, la seconda stagione è apparsa piuttosto scontata.

Mina Settembre: la seconda stagione andrà in onda nel 2022

La fiction con protagonista Serena Rossi avrà un secondo capitolo.

Al momento ancora non si conosce con esattezza la data precisa della messa in onda, ma le riprese sono iniziate lo scorso ottobre. Dati i tempi di realizzazione, Mina Settembre dovrebbe tornare sul piccolo schermo nel 2022, molto probabilmente nella stagione autunnale. Confermato tutto il cast per il nuovo capitolo della fortunata fiction.

Mina Settembre, anticipazioni nuovi episodi: svolta sentimentale per Mina

La scorsa stagione si è conclusa con Mina ancora indecisa dal punto di vista sentimentale. Difatti l'assistente sociale ha lasciato in sospeso sia Domenico, desideroso di iniziare una storia ufficiale, sia Claudio, che invece vorrebbe riprendersi sua moglie. Per quanto concerne la sfera familiare, la giovane Settembre ha scoperto un segreto sul passato di suo padre, che inevitabilmente coinvolge anche lei. Suo padre Vittorio, con cui aveva uno straordinario rapporto, ha avuto una relazione con Irene, la sua migliore amica. Gianluca, figlio di Irene, è in realtà anche il figlio del defunto Settembre, e non di Paolo, come tutti credevano.

Per la ragazza è stato un duro colpo, tuttavia nella scena finale i due fratelli si sono stretti la mano, segno di voler costruire un rapporto da consanguinei. Stando alle anticipazioni, nel corso della prossima stagione Mina farà i conti con i suoi sentimentali, e sceglierà definitivamente con chi stare fra Claudio e Mimmo.