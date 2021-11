Al Grande Fratello Vip la battuta infelice di Alex Belli sulla disabilità di Manuel Bortuzzo ha scatenato un gran polverone, tanto che anche il papà di Manuel è intervenuto sui social attaccando l'attore emiliano. Il signor Franco è solo uno dei tanti che, in queste ore, si sono scagliati contro Alex: "Sei caduto di stile" si legge in una sua storia Instagram. Anche lo staff del nuotatore triestino ha detto la sua, chiedendo che il GF Vip prenda seri provvedimenti.

Alex nella bufera dopo le frasi infelici su Manuel Bortuzzo al GF Vip

Non si placano le critiche verso il comportamento di Alex Belli, tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip.

Dopo la rissa sfiorata con Aldo Montano, questa volta l'attore è finito nel mirino del pubblico per una frase infelice pronunciata alle spalle di Manuel Bortuzzo. Ciò che più ha scandalizzato i fan del GF Vip, è stata la risata di Alex subito dopo aver pronunciato la frase: "Ultimo rimane Manu perché non può cadere". L'attore ha ironizzato sulla condizione del 22enne triestino che, come noto, ha perso l'uso delle gambe a seguito di una sparatoria. Feroci le critiche del pubblico che sul web hanno chiesto a gran voce la squalifica di Belli. Ad intervenire sulla vicenda anche Franco Bortuzzo, il papà del nuotatore.

Franco Bortuzzo condanna Alex Belli: 'Tu sei caduto di stile'

Attraverso una storia Instagram, il padre di Manuel ha fatto sentire la sua voce, condannando senza se e senza ma il comportamento di Alex Belli.

Il signor Franco ha ricordato ad Alex che Manuel è già caduto quando gli hanno sparato, ma che si è rialzato. Concludendo, papà Bortuzzo rivolgendosi ad Alex Belli ha scritto: "Tu sei caduto di stile sempre che tu ce l'abbia". Il pensiero di Franco Bortuzzo sembra chiaro, così come quello della stragrande maggioranza dei fan del reality di Signorini, che hanno condannato fermamente l'atteggiamento dell'attore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche lo Staff di Manuel contro Alex Belli

Anche lo Staff di Manuel ha voluto far sentire la propria voce attraverso delle storie pubblicate sul profilo Instagram del nuotatore, dove si legge: "Qui si sta andando oltre...Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF Vip prenda seri provvedimenti". Lo staff di Bortuzzo ha anche condiviso alcuni commenti arrivati dai telespettatori, tra i quali anche quelli di alcuni ragazzi disabili che si sono sentiti offesi dalle parole di Alex Belli.

Va anche detto che lo Staff di Manuel, così come una parte del pubblico, pensa che il nuotatore possa anche non offendersi per quanto detto da Alex. D'altronde il nuotatore ha sempre ironizzato molto sulla sua condizione. Bisognerà solo aspettare la prossima diretta del GF Vip per scoprire la sua reazione e soprattutto per capire se gli autori del reality decideranno di prendere provvedimenti contro Alex. Comunque sia, rimane la sua caduta di stile, proprio come detto da papà Bortuzzo.