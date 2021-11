Le ultime apparizioni di Viola Bruni, in Un posto al sole, risalgono alle puntate estive del 2020. In quel periodo, il suo personaggio fu coinvolto nella storyline del matrimonio fallito tra Niko e Susanna. Dopo avere avuto il suo lieto fine con Eugenio, Viola lasciò Palazzo Palladini, salvo una fugace apparizione, in videochiamata, nelle puntate natalizie dello stesso anno. In seguito, per quanto fosse nell'aria, fece molto scalpore l'uscita di Viola dalla sigla, assieme ad altri due personaggi storici quali Otello ed Arianna. E' notizia recente, che gli ultimi due dovrebbero tornare a breve, ma cosa ne sarà invece della giovane Bruni?

E' vero che anche lei rientrerà nella soap?

Un posto al sole: il misterioso video di Patrizio Rispo

In questi giorni si è parlato di un possibile ritorno, in Un posto al sole, del personaggio di Viola Bruni. Tutto è nato a causa di un video, pubblicato nelle stories di Patrizio Rispo. Nel breve filmato, girato apparentemente nel set dell'ingresso di Palazzo Palladini, l'attore che dà il volto a Raffaele Giordano scherza, fingendosi felice per l'arrivo di una nuova, giovane, bella e talentuosa attrice rivelatasi poi Ilenia Lazzarin. Rispo chiede poi se sia in arrivo Viola ricevendo come risposta: "Sono tornata". Ma ci sarà davvero da crederci?

Un posto al sole: il ritorno di Viola

Va detto che più che un annuncio, quello che è stato mostrato, è sembrato più un siparietto per far divertire i fan.

Ilenia Lazzarin poteva benissimo essere lì solo per dare un saluto ai suoi colleghi. L'attrice, dal canto suo, ha sempre mandato messaggi d'amore ad Upas, ma ha anche affermato, in più occasioni, di non essere stata più ricontattata dalla soap. Ilenia, inoltre, non è apparsa assieme al resto del cast in occasione dei festeggiamenti per i venticinque anni e, da poco, aveva anche rilanciato una petizione dei fan che reclamavano il ritorno di Viola.

Questo comunque non è significativo, Ilenia potrebbe essere stata contattata dopo questi due eventi o, semplicemente, era vincolata al silenzio per motivi contrattuali.

Un posto al sole: tanti ritorni

Da poco sono stati annunciati, anche se solo in via ufficiosa, i rientri di Otello (Lucio Allocca) e Arianna (Samanta Piccinetti) entrambi i personaggi sono accomunati dal fatto che il loro partner abbiano detto addio alla soap.

Per Viola invece non ci sarebbe questo impedimento, visto che Paolo Romano (Eugenio Nicotera) non ha mai dato nessun saluto estremo. I due, inoltre, risultano essersi trasferiti a Napoli, quindi nulla impedirebbe agli sceneggiatori di inserire Viola, da sola o con il marito, nelle prossime puntate. Nell'attesa, non resta che aspettare l'arrivo di qualche comunicato ufficiale.