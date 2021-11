Sangiovanni nel 2021 ha collezionato un successo dietro l'altro, a partire dal primo platino per 'Lady' ottenuto già durante la sua esperienza all'interno di Amici 20. Terminata l'esperienza all'interno del talent, Sangio ha visto la sua vita cambiare in maniera radicale: come ha raccontato ultimamente, il diciottenne, che ha sempre usato la musica per raccontare i suoi disagi e i propri sentimenti, è stato catapultato in un ambiente a lui sconosciuto in precedenza.

Adesso, però, Sangiovanni ha bisogno di tempo per sé stesso e per scrivere nuova musica senza troppe pressioni: intervenuto come ospite nella trasmissione web AC Milan live twitch, della sua squadra del cuore, l'artista ha rivelato i suoi prossimi piani.

Sangio pronto a concentrarsi sulla sua musica

Tra un'azione e l'altra del Milan, Sangiovanni ha avuto ancora una volta modo di raccontarsi. Il giovanissimo cantautore viene da un paese di 3000 anime in provincia di Vicenza per cui passare dallo scrivere musica nella sua cameretta all'essere acclamato dal pubblico dei suoi primi Live è stato un grande salto. Di certo, anche le pressioni esterne sono cambiate, ma Sangio adesso ha bisogno di tempo per poter dare nuova linfa alla sua arte,

'Faccio sempre musica e non mi sono mai fermato. Forse il mio prossimo obiettivo sarà fermarmi e prendermi una pausa', ha svelato Sangiovanni durante la diretta di AC Milan live twitch.

'Mi voglio concentrare su quello', ha proseguito l'artista riferendosi alla voglia di scrivere per dare vita ad un grande progetto.

Il progetto a cui si riferisce il diciottenne è il suo disco, ma ha anche detto di avere già buona parte del lavoro fatto. Evidentemente, il vicentino vuole essere preciso anche nel messaggio da trasmettere.

L'artista vuole prendersi una pausa per creare

'Ci sono dei blocchi e delle paure', ha ammesso poi Sangio relativamente al modo in cui oggi si approccia ai testi delle sue canzoni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questi mesi è sempre stato in giro, ma adesso ha bisogno di poter fare musica senza pressioni. 'Non mi va di vivermela male', ha proseguito il giovane, che vuole restare comunque sé stesso nonostante il mondo esterno. Per potersi approcciare in maniera positiva ai nuovi testi, il cantante adesso ha ammesso di doversi fermare, ma non di certo dal punto di vista creativo.

Insomma, ciò che Sangiovanni adesso si augura è potersi concedere un momento di pausa, ma non dalla sua musica, la quale ha detto essere l'unica cosa che riesce a farlo sentire veramente bene.

Nel frattempo, il suo prossimo tour è previsto per gennaio 2022, con la speranza che non venga spostato per via dell'emergenza sanitaria.