Lunedì 29 novembre a Il Paradiso delle signore 6 inizia una settimana importante e secondo le anticipazioni della puntata numero 56 al centro dell'attenzione ci sarà Agnese (Antonella Attili) che affronterà sua figlia dopo il bacio dato ad Armando (Pietro Genuardi) in caffetteria. La donna, inoltre, temerà che Salvatore (Emanuel Caserio) possa scoprire la sua relazione extraconiugale. Al Paradiso, invece, ci sarà molto da fare per il lancio della nuova collezione e Vittorio (Alessandro Tersigni) chiederà alle sue Veneri di sfilare, mentre a Tina (Neva Leoni) proporrà di essere la madrina dell'evento.

Occhi puntati anche su Flora (Lucrezia Massari) che riuscirà a contattare di nuovo Cosimo (Aessandro Cosentini) per ricevere altre informazioni, ma il telegramma di risposta di Bergamini sarà intercettato da Adelaide (Vanessa Gravina).

Arriverà il duro confronto da Tina e Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 che sarà trasmessa lunedì 29 novembre, Agnese vivrà dei momenti molto difficili. Dopo aver visto il bacio tra sua madre e Armando, infatti, Tina l'affronterà e per la signora Amato sarà inevitabile temere che la notizia della sua relazione con il capo magazziniere giunga anche alle orecchie di suo figlio Salvatore. I ragazzi non immaginano che Giuseppe ha dovuto lasciare la casa di famiglia a causa del suo tradimento da cui è nato un figlio in Germania e continueranno a pensare che l'uomo sia partito per lavorare come capomastro e offrire una vita migliore alla moglie e ai figli.

Anticipazioni puntata di lunedì 29 novembre: Flora contatterà Cosimo Bergamini

Flora, invece, non si arrenderà e continuerà a indagare sulla morte di Achille Ravasi. Per ottenere altre informazioni sul padre si rivolgerà nuovamente a Cosimo. La stilista riuscirà a mettersi in contatto con il marito di Gabriella, ma non tutto andrà secondo i suoi piani.

Adelaide, infatti, riuscirà a intercettare il telegramma di risposta che arriverà da parte di Bergamini. Cosa avrà in mente la Contessa di Sant'Erasmo?

Tina sarà la madrina per il lancio della nuova collezione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 29 novembre annunciano che al grande magazzino tutti saranno molto indaffarati per il lancio della nuova collezione disegnata da Flora.

Il dottor Conti comunicherà alle sue commesse che saranno loro a indossare gli abiti da presentare ai giornalisti durante la sfilata e le ragazze saranno molto emozionate per questo incarico. Inoltre Vittorio chiederà a Tina di essere la madrina dell'importante evento.