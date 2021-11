Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per il mese di dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Dopo l'addio della dama Ida Platano, che ha annunciato pubblicamente di voler abbandonare la trasmissione, il pubblico avrà modo di ritrovarla di nuovo nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta a mettersi in gioco. Occhi puntati anche su Gemma Galgani, la quale sarà costretta ad assentarsi in studio per diverse puntate.

Uomini e donne, le anticipazioni di dicembre: Ida Platano non se ne va definitivamente

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per il mese di dicembre 2021 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ida Platano.

Dopo la fine della sua relazione con Diego Tavani, la dama amica di Gemma, aveva annunciato di essere pronta a dire addio alla trasmissione, dato che non se la sentiva più di portare avanti questo percorso, dopo una serie di frequentazioni sbagliate.

Ida, quindi, è uscita di scena dallo studio di Uomini e donne ma il suo non è affatto un addio definitivo. Gli spoiler delle prossime puntate del mese di dicembre 2021, infatti, rivelano che la dama tornerà nuovamente in trasmissione e si rimetterà ancora una volta in gioco.

Ida sarà al centro di nuovi confronti con Diego, i quali però non porteranno a nulla di buono e i due si diranno addio definitivamente.

Il ritorno in studio di Ida Platano e il ballo con Armando

Ci sarà anche un momento in cui la dama Ida si ritroverà al centro dell'attenzione per un ballo che la vedrà protagonista con il suo ex Armando Incarnato.

Un gesto che non passerà inosservato e che potrebbe riaccendere la speranza circa un possibile ritorno di fiamma tra i due protagonisti del trono over.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni delle puntate di Uomini e donne del mese di dicembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, si ritroverà al centro dell'attenzione dato che non potrà partecipare fisicamente ai nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Gemma assente in studio: anticipazioni Uomini e donne dicembre

Il motivo? Gemma svelerà di aver preso la Covid-19 e, di conseguenza, è costretta a stare a casa fino a quando non sarà guarita definitivamente dalla malattia.

La dama, però, nonostante la brutta notizia parteciperà comunque attivamente alle nuove puntate del programma dei sentimenti Mediaset.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma avrà anche modo di conoscere un nuovo cavaliere che si presenterà in studio e che avrà modo così di "vederla" a distanza, in attesa poi di un incontro "dal vivo", quando sarà completamente guarita dalla Covid-19.

Occhi puntati anche sulle due troniste Andrea Nicole e Roberta: entrambe sono rimaste in trasmissione con soli due pretendenti e ormai, per loro, si avvicina il fatidico momento della scelta finale.

Ottimi gli ascolti di Uomini e donne: Maria De Filippi vola e segna il record

Un mese di dicembre che si preannuncia ancora una volta scoppiettante per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che continua ad essere al vertice degli ascolti della fascia pomeridiana.

Proprio in questi giorni, U&D ha registrato il suo nuovo record dal punto di vista auditel, con una media che ha superato la soglia dei 3,2 milioni di fedelissimi spettatori e uno share che ha sfiorato il 26%.

Numeri a dir poco irraggiungibili per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che conferma la sua leadership indiscussa sul pubblico della fascia pomeridiana, battendo nettamente tutte le altre proposte del pomeriggio Rai-Mediaset.

Il programma della De Filippi, dopo una breve sosta per la pausa natalizia, tornerà nuovamente in onda da gennaio 2022 con la seconda parte di questa fortunata stagione televisiva, la quale sarà caratterizzata anche dall'arrivo di nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare il "vero amore".