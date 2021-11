La notte di Halloween al GFVip è stata molto movimentata. In particolare, Alex Belli si è scagliato contro i suoi compagni d'avventura per essere stato definito "ipocrita". A detta del 38enne, alcuni "vipponi" temono lui e Davide Silvestri perché si divertono all'interno della casa, a differenza di altri concorrenti che, secondo lui, sono noiosi.

Lo sfogo del 38enne

Alcuni "vipponi" hanno definito Alex Belli una persona ipocrita. In occasione della festa di Halloween, l'attore ha deciso di commentare l'atteggiamento di alcuni suoi coinquilini. Parlando con Gianmaria Antinolfi nel giardino della casa, il 38enne ha riferito di non essere affatto interessato al giudizio degli altri concorrenti del GFVip.

Inoltre, Belli ha sostenuto che è tutto tranne che una persona ipocrita. Sulla base di quanto dichiarato, Alex ha fatto sapere che probabilmente è Aldo Montano a pensare questo di lui, ma non avrebbe il coraggio di dirglielo in faccia.

A quel punto, Gianmaria ha cercato di sedare gli animi: "Alex è l'unico che sta facendo il gioco del Grande Fratello Vip". Nonostante l'ex compagno di Belen Rodriguez abbia cercato di fare da paciere, il 38enne ha rincarato la dose verso gli altri "vipponi". A detta dell'attore, tutti i compagni d'avventura sarebbero falsi: "Fanno sorrisi per depistare che gli stiano sui co....". A tale proposito, Alex Belli ha spiegato anche perché lui e Davide Silvestri sarebbero visti male dagli altri gieffini: "Noi ci divertiamo, voi fate scendere il latte alle ginocchia".

Gianmaria nel mirino di Belli

Come un fiume in piena, Alex Belli si è scagliato anche contro Gianmaria Antinolfi. Scendendo nel dettaglio, l'attore ha commentato l'atteggiamento adottato dal coinquillino nei confronti di Sophie Codegoni: "Tu stai facendo il fake". Secondo il 38enne, Gianmaria vorrebbe creare a tutti i costi una relazione all'interno del Reality Show solamente, perché convinto che all'esterno della casa i telespettatori siano felici di vedere questo: "Stai prendendo degli schiaffi e qui dentro non lo dico solo io".

Sebbene l'imprenditore campano sia stato attaccato frontalmente, ha deciso di restare calmo per evitare un nuovo scontro. Tuttavia, i suoi famigliari hanno deciso di prendere una presa di posizione. Nel dettaglio, i parenti dell'imprenditore campano hanno fatto sapere, su Instagram, di avere affidato ai propri legali tutti i filmati del GFVip.

Il motivo? L'intento è quello di agire per vie legali. Alex Belli, per commentare una sorpresa - mal riuscita - di Gianmaria a Sophie, lo ha definito "American Psycho". Soleil Sorge invece, ha utilizzato termini piuttosto forti verso l'ex compagno: "Come gli scarafaggi, gli butti l'acido e non muoiono, si rinforzano".