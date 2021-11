Nelle prossime puntate fino al 13 novembre di Un posto al sole entrerà nel cast Espedito Altieri. Infatti, il papà di Speranza, farà visita a sua figlia a Palazzo Palladini. Durante la sua permanenza a Posillipo, il cugino di Mariella farà una gaffe, scambiando Samuel Piccirillo per un maniaco. Nel frattempo, Vittorio Del Bue, venendo a conoscenza del carattere del signor Altieri, non vorrà tornare a casa, fino a quando il padre della sua amica non se ne sarà andato via.

Un posto al sole: Espedito Altieri arriva a Napoli e incontra Samuel

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3, i telespettatori conosceranno il papà di Speranza.

Infatti, Espedito Altieri, cugino di Mariella, verrà invitato dai coniugi Del Bue a Napoli, per aiutare la giovane a convincere suo padre a farle realizzare i suoi sogni di diventare veterinaria. Guido rimarrà sconvolto per il carattere di Espedito, per il suo modo di fare retrogrado e la sua irascibilità. Inoltre, il parente di Mariella informerà il vigile di avere salvato sua figlia da un maniaco. Nel frattempo, il vigile riceverà una telefonata da Vittorio, che lo informerà che Samuel Piccirillo ha avuto un incontro spiacevole con il signor Altieri e, a quel punto, Guido capirà che Espedito si stava riferendo al cuoco di Caffè Vulcano.

Un posto al sole: Vittorio non vuole tornare a casa fino a quando non va via Espedito Altieri

Venuto a conoscenza di quanto successo a Samuel, Vittorio spiegherà telefonicamente a suo padre di non voler rientrare a casa, fino a quando il papà di Speranza non se ne andrà via. Nel frattempo, Guido Del Bue rinuncerà a discutere con il cugino di Mariella, visto l'equivoco avvenuto con Piccirillo, che aveva definito "maniaco" Samuel, solamente per avere salutato sua figlia.

Il vigile, però, riceverà una raccomandazione da Espedito.

Un posto al sole: Guido in difficoltà per le parole di Espedito Altieri

Infatti, il cugino di Mariella chiederà a Guido di avere un occhio di riguardo nei confronti di sua figlia. In particolar modo, il signor Altieri spiegherà a Del Bue di controllare Speranza durante la sua permanenza a Napoli, in modo che la sua bambina non faccia brutti incontri in una grande città.

L'intento di Espedito sarà quello di proteggere sua figlia da spiacevoli incontri che potrebbe fare, perché potrebbe essere circuita da qualcuno. A quel punto, il papà di Vittorio si troverà in difficoltà, sapendo che suo figlio ha un flirt in corso proprio con Speranza. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come procederanno le avventure dei protagonisti della soap opera partenopea e se Guido riuscirà a mantenere la parola data a Espedito.