La soap opera italiana di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, ambientata nella Milano degli anni Sessanta, e in programmazione dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa, appassionando sempre più con tantissimi colpi di scena, nuovi amori e intrighi. Nella puntata che andrà in onda sul piccolo schermo il 19 novembre 2021 il signor Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), dopo non essere riuscito a trovare una tregua con la moglie Agnese (Antonella Attili), avrà tutto pronto per affrontare il viaggio in Germania.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, spoiler del 19/11: Gemma cerca di riconciliarsi con Ezio

Gli spoiler sul cinquantesimo episodio della serie televisiva giunta ormai alla sesta stagione, e che occuperà il pomeriggio di Rai 1 venerdì 19 novembre 2021, raccontano che Agnese non riuscirà proprio a mettere una pietra sopra al tradimento del marito Giuseppe, visto che si rifiuterà di fare pace. Ad ascoltare lo sfogo della sarta del grande magazzino milanese questa volta non sarà Armando (Pietro Genuardi), ma Don Saverio (Andrea Lolli): la donna confesserà al parroco di sentirsi in colpa per non avere la forza di perdonare il padre dei suoi figli.

Intanto Gemma (Gaia Bavaro), dopo aver fatto un torto alla sorellastra Stefania (Grace Ambrose) ed essere stata messa in punizione dal signor Ezio (Massimo Poggio) e dalla madre Veronica (Valentina Bartolo), cercherà di riconciliarsi con l’uomo, purtroppo il tentativo della fanciulla fallirà, anche se non del tutto.

Nel frattempo Gloria (Lara Komar) darà un consiglio al padre di sua figlia, suggerendogli di non essere troppo frettoloso con il trasferimento di Stefania in casa Colombo: il direttore della ditta Palmieri non gradirà l’intromissione della sua ex moglie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marco corteggia una ragazza borghese, Giuseppe ha un ultimo confronto con Agnese e Armando

Successivamente Marco (Moisé Curia), dopo aver fatto colpo su Gemma, inizierà a fare la corte a una ragazza borghese in una maniera piuttosto insistente. La contessa Adelaide (Vanessa Gravina) riuscirà a scoprire cosa si cela dietro i comportamenti di suo nipote, dato che apprenderà che si nascondono dei secondi fini.

Infine Giuseppe, proprio quando sarà in procinto di lasciare per sempre il capoluogo lombardo per non far sapere ai figli Tina (Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio) che in Germania vive il loro fratellastro, avrà un ultimo e duro confronto con il capo magazziniere Armando e la moglie Agnese. Il signor Amato, dopo aver salutato i propri cari, tornerà davvero a vivere all’estero? Qualora dovesse cambiare idea, ovviamente Giuseppe non avrà altra scelta oltre a quella di essere sincero con i suoi figli, ma sarà così?