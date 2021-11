Mercoledì 1 dicembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Tutta colpa di Freud-La serie, una commedia familiare in quattro puntate con protagonisti Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. La fiction si ispira all'omonimo film del 2014 del regista Paolo Genovese e racconta la vita di uno psicanalista milanese che ha cresciuto da solo le tre figlie dopo il divorzio dalla moglie Angelica, un'ambientalista in giro per il mondo.

Francesco vedrà le sue figlie realizzarsi e potrà dedicarsi a se stesso

Lo psicanalista Francesco Taramelli, dopo aver badato alle sue figlie per tutta la vita, vorrà dedicarsi un po' a se stesso, in quanto tutte e tre le ragazze sono indipendenti.

La prima figlia il cui nome è Marta ha 27 anni ed è dottoranda in Archeologia. Poi, la 25enne Sara convolerà presto a nozze con Filippo e lavora nell'hotel di lusso della famiglia del suo fidanzato. Infine, la 18enne Emma ha deciso di andare a vivere a Londra per migliorare il suo inglese.

Intanto, l'ex moglie dello psicanalista ha abbandonato le sue figlie alla nascita, in quanto ha deciso di andare in giro per il mondo a fare l'attivista. A causa di ciò, il milanese si ritroverà a fare da padre da solo a tre bambine. L'unica persona che starà al fianco del protagonista sarà Matteo De Tommasi, amico ed ex tassista romano che si è trasferito a Milano e svolge la mansione di autista di professione.

Quest'ultimo diventerà come uno zio per le tre ragazze.

Francesco avrà un malore

Dunque, Francesco siccome penserà di aver fatto un buon lavoro potrà finalmente dedicarsi alla sua vita, ma gli imprevisti saranno dietro l'angolo. Infatti Emma, mentre starà per partire per Londra, conoscerà Claudio Malesci, titolare dell’agenzia di Web Marketing più alla moda del momento.

E siccome la ragazza vuole migliorare come youtuber deciderà di affidarsi all'uomo e non partirà più. Sara invece nel giorno delle sue nozze tradirà il futuro marito con Niki, la stilista ingaggiata per l'abito per il matrimonio. Infine, Marta verrà a sapere che la ricerca per la quale ha lavorato per tanto tempo è stata ceduta dal suo professore a un raccomandato.

Intanto, Francesco senza ancora sapere nulla di ciò che è capitato alle sue figlie avrà un malore, ma poi in ospedale gli diranno che si è trattato di un attacco di panico. Inoltre, la psichiatra di turno di nome Anna dirà all'uomo che potrebbe trattarsi della sindrome del nido vuoto. L'uomo però dirà che è impossibile, in quanto è contento di avere tutte le figlie realizzate, ma poi quando tornerà a casa, vedrà che le tre figlie sono tutte a casa in fuga dalle proprie vite.