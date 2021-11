Can Yaman ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il 32enne turco ha parlato del grande successo che sta riscuotendo in Italia e dei suoi progetti di lavoro futuri. Tra i vari argomenti trattati, la star ha confidato anche qual è il suo difetto più grande.

'Dopo la sveglia devo stare tranquillo'

Dopo essersi fatto conoscere in Italia con le serie televisive turche, Can Yaman è finito al centro del Gossip per la relazione con Diletta Leotta. Il 32enne in un'intervista ha confidato di non essere perfetto come viene descritto. Al contrario, il diretto interessato ha ammesso di essere come tutte le persone: "Odio svegliarmi presto".

A tal proposito l'attore ha rivelato che dopo la sveglia deve stare tranquillo almeno per un'ora. Ma non è finita qui, Can ha fatto sapere che per carburare ha bisogno di una buona colazione.

In merito ai metodi utilizzati dagli italiani, il diretto interessato ha ironizzato: "Voi prendete solo un cornetto e un cappuccino".

Yaman riesce a mettere d'accordo tante generazioni

Nonostante Can Yaman sia molto giovane, è riuscito a conquistare il cuore di moltissime fan. L'attore non ha nascosto di avere pubblicato una biografia proprio per farsi conoscere meglio dal pubblico. Al giornalista, il diretto interessato ha rivelato che è un miracolo piacere a persone giovani e meno giovani. Con il libro "Sembra strano anche a me", il 32enne ha voluto parlare proprio del successo che ha ottenuto.

Yaman ritiene che sia un "miracolo", visto che la sua infanzia non è stata facile. Inoltre, la star ha precisato che il libro è legato a un progetto di beneficenza per aiutare i bambini meno fortunati: insieme alla biografia, Can Yaman ha lanciato anche un suo profumo.

I nuovi progetti di lavoro

Tra i vari argomenti trattati, Can Yaman ha parlato dei suoi nuovi progetti di lavoro.

Il diretto interessato ha preso parte all'ultimo episodio di Che Dio ci Aiuti 6. Attualmente, l'attore è impegnato con le riprese del set Viola come il mare: nel cast c'è anche Francesca Chillemi, con cui si mormorava di un presunto flirt che è stato prontamente smentito. Lo scorso anno, Can avrebbe dovuto girare Sandokan al fianco di Luca Argentero e Raoul Bova, ma a causa della pandemia le riprese sono state rimandate.

Il 32enne ha rivelato di essersi impegnato molto per interpretare la pellicola internazionale. Addirittura, Can aveva messo su massa muscolare tanto da arrivare a pesare 100kg. Inoltre, l'attore ha fatto sapere che quando frequentava le scuole superiori nel suo paese, parlava benissimo l'italiano. Oggi invece, ha acquistato un po' di accento romano. Per questo motivo con la sua vocal coach sta studiando sodo per essere più preciso possibile.