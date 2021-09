Andrea Nicole Conte, nuova tronista di Uomini e donne è stata intervistata nei giorni scorsi, dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi e ha parlato del suo percorso nel dating show, iniziato il 13 settembre scorso. Inizialmente Andrea Nicole era preoccupata dell'approccio con i suoi corteggiatori, ma poi non ha trovato grandi difficoltà nel conoscere i ragazzi rimasti per lei. Nel dettaglio, i suoi corteggiatori al momento sono cinque: Alessandro, Ciprian Aftim, Manuel, Claudio e Valerio.

Andrea Nicole: 'Non ho paura di essere presa in giro'

Andrea Nicole Conte, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha parlato dei motivi che l'hanno spinta a partecipare al dating show e ha spiegato che per lei il trono rappresenta un'opportunità di conoscere qualcuno, ma soprattutto un modo per farsi conoscere, senza limiti o difficoltà. A tal riguardo, la tronista milanese ha confessato: "La spinta è stata la necessità di avere un uomo al mio fianco, dopo tanto tempo. Non ho paura di essere presa in giro. So che potrebbe succedere, come succede nella vita". In seguito Andrea Nicole ha raccontato alcuni momenti assai complicati della sua vita: "Ricordo due momenti difficili. Quando ho confessato ai miei genitori di voler intraprendere un percorso di transizione e la morte di mio nonno".

Parlando, invece, dei bei momenti vissuti, la tronista ha raccontato del suo intervento di transizione, eseguito a Barcellona nel 2014 e della nascita di suo nipote, definendo entrambe le vicende "episodi che gli hanno stravolto la vita".

Uomini e Donne, Conte: 'Sono una grande coltivatrice di amicizie'

Sempre durante l'intervista, Andrea Nicole ha parlato delle sue passioni e ha confessato: "Trascorro giornate intere davanti al pianoforte a suonare le mie canzoni preferite o a provare qualcosa di nuovo.

Amo molto gli animali. Mi piace pattinare e sono una grande coltivatrice di amicizie". Poi la tronista ventinovenne ha parlato di un ipotetico innamoramento e ha dichiarato: "Quando mi innamoro, divento dolce e affabile. Sono romantica, ma anche tosta. Non sono una persona che in coppia si fa schiacciare". Parlando, invece, dei ragazzi scesi per l'appuntamento al buio, Andrea Nicole ha confessato che un ragazzo, in particolare, l'ha subito colpita, ma non ha voluto rivelare il suo nome.

Andrea Nicole: 'Sono sempre scappata'

Alla fine dell'intervista, Andrea Nicole ha parlato delle sue storie d'amore passate e ha rivelato di essersi innamorata veramente soltanto una volta e che nelle altre relazioni, non è mai riuscita a provare dei veri sentimenti. A tal riguardo, la tronista milanese ha confessato: "Non sono mai riuscita ad abbandonarmi a quello che provavo, sono sempre scappata per la mia paura di non essere abbastanza, di essere incompresa". Inoltre, Conte ha parlato della sua compagna di trono Roberta e su di lei ha speso delle belle parole: "Credo sia la compagna perfetta per questo percorso. È intelligente e sensibile".