È tempo di sorprese nella casa del Grande Fratello Vip 6 e durante la puntata del 1° novembre, Sophie Codegoni ha avuto modo di rivedere suo padre Stefano. Un incontro emozionante per l'ex tronista di Uomini e donne che ha ascoltato, in silenzio, tutti i consigli che le sono stati dati dal papà. Sul finale della chiacchierata, c'è stato anche un colpo di scena: Stefano ha fatto una proposta a sua figlia, con toni abbastanza duri, prendendo spunto da uno scivolone che Sophie ha fatto qualche giorno fa nella casa di Cinecittà.

L'incontro al GF Vip tra Sophie Codegoni e suo padre

Nel dettaglio, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dopo aver incontrato la sua mamma qualche settimana fa, ecco che per Sophie è giunto il momento di incontrare anche suo padre Stefano.

L'uomo ha incoraggiato sua figlia a mettersi in mostra per quello che è veramente e le ha fatto i complimenti perché, essendo la più piccola del gruppo ed anche la meno famosa, se la sta cavando alla grande e sta tenendo testa a tutti i concorrenti che con lei stanno vivendo questa esperienza.

Stefano non ha voluto intromettersi in quelle che sono le dinamiche che stanno nascendo in queste settimane all'interno della casa del GF Vip, ma ha semplicemente consigliato a Sophie di viversi questa avventura come meglio crede, restando sempre lucida.

Il papà di Sophie spiazza in diretta tv al Grande Fratello Vip

Il colpo di scena di questa chiacchierata tra Sophie e suo padre Stefano, però, è arrivato sul finale dell'incontro, quando l'uomo ha spiazzato tutti (in primis la stessa figlia), facendo una proposta legata ad un viaggio che dovranno fare insieme una volta terminata l'avventura al Grande Fratello Vip 6.

Stefano, infatti, ha promesso che quando si spegneranno i riflettori su questo reality show e Sophie avrà terminato il suo percorso nella casa di Cinecittà, la "porterà a calci nel sedere" ad Amsterdam per visitare il museo di Van Gogh.

Il motivo? Il papà di Sophie pare non abbia gradito lo scivolone di qualche giorno fa di sua figlia che, lamentandosi per i modi di fare di Gianmaria Antinolfi, aveva detto che poteva dedicarle tutte le poesie del mondo, anche quelle di Van Gogh, ma lei non avrebbe cambiato idea.

Dove il padre porterà Sophie dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip

Insomma, l'ex tronista di Uomini e donne aveva confuso il celebre pittore per un poeta e così, suo padre, le ha promesso che appena sarà fuori dalla casa del GF Vip 6, non perderà occasione e tempo per fare un viaggio insieme ad Amsterdam e fermarsi a visitare il museo di Van Gogh.

Una promessa che Sophie ha accolto positivamente con tanto di sorriso sulle labbra.