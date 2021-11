Isabella Ricci dice addio a Uomini e donne. Questo è ciò che emerge guardando le anticipazioni sull'ultima registrazione svoltasi il 29 novembre. La dama ha scelto di uscire dal programma insieme a Fabio Mantovani, il cavaliere che le ha rapito il cuore e che stava frequentando da qualche settimana. Isabella pare aver dunque trovato la sua anima gemella, a dispetto di Gemma e Armando che, ultimamente la continuavano a criticare ed accusare di essere a U&D solo per la visibilità. Cosa diranno ora?

Isabella lascia Uomini e donne con Fabio

Le anticipazioni sull'ultima registrazione di Uomini e donne del 29 novembre, riservano clamorose novità.

Isabella Ricci lascerà il programma di Maria De Filippi con Fabio Mantovani. Per la dama e il suo cavaliere, è giunto il momento di viversi la loro storia al di fuori dello studio. Una vera e propria dimostrazione la loro che, se si vuole, si riesce a trovare l'amore anche in un contesto televisivo. I due, dopo una conoscenza partita un po' in sordina, sono riusciti ad entrare sempre più in sintonia con il passare delle settimane, tanto da arrivare a prendere questa decisone. I telespettatori di Canale 5, dovranno aspettare qualche giorno prima di vedere in onda l'abbandono di Isabella e Fabio.

Isabella trova l'amore a U&D e spiazza i suoi detrattori

Dopo l'addio di Marcello Messina, avvenuto in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Uomini e donne perderà quindi un'altra grande protagonista del parterre "Over".

Isabella Ricci, entrata nel programma alla fine della scorsa stagione, si è sempre contraddistinta per il suo modo di fare educato e mai sopra le righe. Se da un lato, inizialmente veniva elogiata anche da Gianni Sperti, nelle ultime puntate è stata più volte attaccata sia dall'opinionista che da Armando e Gemma. Questi ultimi in particolare, hanno continuato ad accusarla di essere nel programma solo per la visibilità, sottolineando come, a loro parere, la dama cercasse solo di sfruttare la sua presenza a U&D, per sponsorizzare il suo vestiario e altre cose.

Va detto che, queste accuse, come sottolineato da molti utenti sui social, sono state mosse da chi è nel programma da anni.

Isabella spiazza Armando e Gemma: chi prenderanno di mira adesso

Isabella, con la scelta effettuata nell'ultima registrazione, ha quindi messo a tacere tutte le insinuazioni fatte da suoi detrattori, dimostrando loro, di non essere affatto interessata alla lucina rossa della telecamera.

La dama ha deciso di andarsene con Fabio per costruire qualcosa insieme a lui al di fuori degli studi televisivi. Il suo scopo era proprio questo, trovare un uomo con cui condividere progetti di vita. La miglior risposta a tutte le critiche ricevute in questi ultimi tempi. Armando e Gemma a questo punto, chi prenderanno di mira? Marcello e Isabella hanno deciso di lasciare Uomini e donne e quindi dovranno loro malgrado cambiare bersaglio.