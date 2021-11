Durante la 23^ puntata del GFVip, in onda lunedì 29 novembre su Canale 5, ci sono stati dei momenti di tensione. Lulù Selassié quando ha capito che lei o Clarissa sarebbero dovute uscire dal reality show per mano del televoto, si è chiusa in bagno e ha cominciato a piangere e dire parolacce. Tale atteggiamento ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini.

L'accaduto

Nella puntata del GFVip appena trasmessa, i "vipponi" in nomination erano ben cinque. Di conseguenza, Alfonso Signorini ha cominciato a dire chi fosse salvo. Al momento di rivelare chi fosse il terzo concorrente scampato all'eliminazione, il conduttore ha fatto il nome di Manila Nazzaro.

Dunque, Lulù o Clarissa Selassié avrebbero dovuto abbandonare il programma definitivamente.

A quel punto, Lulù è scappata in bagno e ha cominciato a piangere e il conduttore ha chiamato le tre sorelle a rapporto per una sorpresa nella Love Boat. Clarissa e Jessica così hanno preso in mano la situazione e hanno riferito a Signorini quanto stava accedendo.

L'ira del conduttore

Signorini ha chiesto a Clarissa e Jessica di chiamare la sorella e farla tornare in salotto dagli altri "vipponi". Nonostante le due abbiano cercato di convincere Lulù, quest'ultima ha continuato a pronunciare una serie di epiteti nei confronti degli autori del reality show e del conduttore. A quel punto, Signorini non ha potuto fare altro che mandare Jessica e Clarissa in Love Boat per ricevere la sorpresa senza Lulù.

Prima di dedicarsi alla sorpresa, il presentatore ha sbottato: "Certe espressioni nel programma non le accetto". Poi, ha proseguito: "Lulù si sta rivelando una grande maleducata, non si reagisce così in maniera strafottente".

La versione di Lucrezia

Dopo essersi calmata, la 23enne si è presentata nella Love Boat. Lulù ha spiegato di avere avuto un attacco di panico, perché senza una delle sue sorelle si sente persa.

Inoltre, la gieffina ha fatto sapere che nessuno delle tre era felice di essere divisa all'interno del GFVip. La stessa Lulù ha fatto notare che appena lei, Clarissa e Jessica sono diventate un concorrente singolo, gli altri "vipponi" le hanno subito nominate. Inoltre, ha aggiunto di non essere ancora riuscita a raccontare nulla di sé all'interno del programma.

Nonostante la 23enne abbia fornito la sua versione dei fatti, Signorini è apparso ancora infastidito dall'atteggiamento della concorrente. Al termine della nomination, la produzione ha comunicato a Lulù Selassié di essere finita in nomination d'ufficio a causa del suo comportamento.