Le ultime registrazioni di Uomini e donne sembrano portare importanti novità per Isabella Ricci. La sua conoscenza con Fabio Mantovani prosegue a gonfie vele, tanto che per la coppia potrebbe esserci presto l'addio al programma. I due infatti, potrebbero a breve decidere di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori. Gemma, invece, era ancora in collegamento video mentre l'ospite speciale è stata Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis ospite speciale della registrazione di U&D del 19/11

Giulia De Lellis è stata l'ospite speciale della registrazione di Uomini e donne del 19 novembre.

La 25enne è tornata nello studio di Maria De Filippi a distanza di cinque anni dalla sua esperienza nel programma. Era infatti il 2016 quando scese per corteggiare l'allora tronista Andrea Damante. Come ben sanno i fan di U&D, non solo riuscì a rapire il cuore del deejay veronese, ma ha vissuto con lui un'intensa relazione che, tra alti e bassi, è andata avanti per anni, sino alla scoperta dei tradimenti di lui. Nonostante la rottura tra lei è Andrea, Giulia resta uno degli ex volti più amati dal pubblico e dalla redazione di Uomini e donne che, appunto, l'ha invitata in occasione della presentazione del romanzo di Raffaella Mennoia "Cupido spostati".

Retroscena su Isabella: pronta a lasciare U&D insieme a Fabio

Sempre scorrendo le anticipazioni pubblicate dalla pagina social Uominiedonneclassicoeover, si viene a sapere che Isabella Ricci potrebbe essere vicina a lasciare il programma. Non a causa degli scontri e dei duri attacchi che riceve ultimamente da parte di Gianni, Armando e Gemma, ma per questioni sentimentali.

La sua conoscenza con il cavaliere Fabio sta procedendo a gonfie vele, anche se Isabella, stando alle anticipazioni, avrebbe ancora qualche dubbio riguardo al futuro che potrebbero condividere. Detto questo, Fabio in puntata, avrebbe rifiutato di far scendere due signore giunte per conoscerlo.

U&D, anticipazioni: Gemma ancora in quarantena a causa del Covid

Il cavaliere è molto preso da Isabella e non è escluso che, a breve, i due potrebbero lasciare insieme lo studio di Maria De Filippi. Se ciò avvenisse, sicuramente Gemma Galgani non sentirà la nostalgia di Isabella, visto che la dama torinese non ha mai fatto mistero di provare antipatia per Ricci. Proprio Gemma, stando a quanto riportato da Uominiedonneclassicoeover, ha partecipato alla puntata da remoto. Anche questa settimana infatti, ha interagito con lo studio grazie al collegamento video da casa, visto che è ancora in isolamento domiciliare a causa della positività al Coronavirus. Va detto che la dama torinese sta bene e non presenta alcun sintomo grave.

Per lei sembra esserci in ballo la conoscenza con un nuovo cavaliere, giunto appositamente a Uomini e donne per conoscerla. In attesa di ulteriori sviluppi sulla 71enne torinese e sulla sua "nemica" Isabella, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi.