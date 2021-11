Il Grande Fratello Vip prosegue la sua messa in onda su Canale 5 e lo farà ancora per diversi mesi. Alfonso Signorini, infatti, ha lasciato intendere ai concorrenti protagonisti di questa edizione, che la sesta edizione andrà avanti ancora per un po' di tempo, come testimoniano i nuovi recenti ingressi nella casa di Cinecittà. Eppure, un bel po' di vipponi hanno ammesso di non essere disposti a proseguire questa permanenza al GF Vip e tra questi vi è anche Soleil Sorge.

Rischio abbandoni al Grande Fratello Vip: chi è in bilico

Nel dettaglio, gli attuali concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno intuito dalle parole di Signorini e dall'ingresso di ben cinque nuovi concorrenti, che quest'anno il reality show non chiuderà i battenti a metà dicembre, così come era stato annunciato in un primo momento.

E così, diversi dei vipponi che popolano la casa di Cinecittà, hanno già ammesso di essere pronti a fare le valigie e ad abbandonare la casa di Cinecittà prima del periodo natalizio.

Tra questi vi è Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione, costantemente al centro delle dinamiche anche per il suo turbolento rapporto con Alex Belli.

Soleil Sorge pronta a lasciare la casa del GF Vip a dicembre

In un recente sfogo, l'ex protagonista di Uomini e donne ha ammesso di essere un po' stufa del fatto che si parli di lei solo per questo "triangolo" che si è venuto a formare con Delia Duran e Alex Belli.

Ecco allora che Soleil, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di voler abbandonare la trasmissione entro il prossimo 13 dicembre.

La stessa data, qualche giorno fa, era stata menzionata anche da Katia Ricciarelli, la quale ammise di avere un contratto con la produzione del GF Vip, che prevedeva la sua presenza in casa fino al 13 dicembre.

A tal proposito, la cantante lirica ha ammesso che non è disposta ad andare avanti, dato che per il periodo natalizio, ha già fissato un po' di appuntamenti lavorativi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Carmen Russo vuole abbandonare il GF Vip prima di Natale

E, in queste ultime ore, alla lista dei concorrenti pronti ad abbandonare la casa più spiata d'Italia entro il mese di dicembre 2021, si è aggiunta anche Carmen Russo.

La celebre showgirl, alla sua seconda partecipazione al reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, parlando con gli altri concorrenti ha ammesso che ormai è evidente che questo GF Vip vada incontro ad un prolungamento.

Carmen, però, ha aggiunto di non essere disposta a restare ulteriore tempo in casa, dato che non può più lasciare da soli il suo amato Enzo Paolo Turchi e la loro piccola Maria, aggiungendo di voler trascorrere le feste natalizie con la sua famiglia.