Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni della nuova registrazione di questa domenica 14 novembre 2021, rivelano che ci sono stati un po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati su Ida Platano che si è ritrovata al centro di una nuova discussione con il suo ormai ex cavaliere Diego. Spazio anche ai festeggiamenti per il compleanno di Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 14 novembre: Ida e Diego litigano

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di questo 14 novembre, che andrà in onda tra fine novembre e dicembre, rivelano che ci saranno diverse novità per la dama Ida Platano.

Dopo essere ritornata in studio, in seguito al suo annuncio di voler abbandonare la trasmissione, Ida si è rimessa in gioco e, durante le riprese di queste nuove puntate, ha avuto anche una nuova accesa discussione con il suo ex cavaliere Diego. I due, infatti, hanno ormai scelto di intraprendere due strade differenti: la dama ha chiuso definitivamente la frequentazione che era nata con Diego, preferendo concentrarsi su nuove conoscenze tra i cavalieri del parterre del trono over.

Isabella Ricci al centro di polemiche a U&D

Tuttavia, nel corso della registrazione di questa domenica pomeriggio, non sono mancate le discussioni e le polemiche per Ida, al centro di nuovi confronti con l'ex calciatore che aveva "rapito il suo cuore".

Inoltre, gli spoiler legati alle riprese di queste nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per gli attacchi nei confronti di Isabella Ricci. Da un po' di settimane la dama "nemica" di Gemma Galgani si è ritrovata al centro di aspre polemiche in studio, in primis dopo le dichiarazioni in cui diceva di voler conoscere Giorgio Manetti, ex fidanzato della dama torinese.

Anche questa settimana le critiche per Isabella non sono mancate così come svelano gli spoiler della trasmissione di Maria De Filippi.

Festa per il compleanno di Tina: anticipazioni Uomini e donne

Infine le anticipazioni della nuova registrazione del programma di questa domenica 14 novembre, rivelano che c'è stato spazio anche per i festeggiamenti legati al compleanno di Tina Cipollari.

In studio, quindi, c'è stata una festa per la storica opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che continua a essere uno dei perni centrale dello show di Canale 5. Tuttavia, la festa di Tina sarà trasmessa in "differita" in televisione, dato che la messa in onda di nuove puntate è prevista tra fine novembre e dicembre.