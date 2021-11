La registrazione di Uomini e Donne di domenica 14 novembre è stata ricca di novità e colpi di scena. Infatti, Ida e Diego, che avevano chiuso la loro frequentazione da qualche giorno, hanno avuto discussioni in studio. Inoltre, anche Isabella Ricci non ha avuto momenti facili nella nuova giornata di riprese perché è stata attaccata. Nel frattempo, oltre ad avere subito critiche, l'imprenditrice romana ha anche avuto uno scontro con Marika Geraci. Invece, Tina Cipollari, che è nata il 14 novembre, ha festeggiato il suo compleanno in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida e Diego litigano

L'avventura nel dating show di Maria De Filippi non è terminata per Ida Platano e Diego Tavani. Infatti, i due protagonisti della trasmissione di Canale 5 sono tornati in studio, per prendere parte alla registrazione di Uomini e donne di domenica 14 novembre. Nella seconda giornata di riprese del weekend, Ida e Diego hanno discusso. Le anticipazioni trapelate sul web non rivelano però i dettagli riguardo alla lite fra Platano e Tavani e non è chiaro, al momento, se la coppia abbia deciso di darsi una seconda occasione.

Uomini e Donne, registrazione 14/11: in studio si festeggia il compleanno di Tina Cipollari

Tina Cipollari è nata il 14 novembre e, proprio nella giornata del suo compleanno sono state fatte le riprese delle prossime puntate di Uomini e Donne.

Nello studio del dating show di Maria De Filippi c'è stato uno spazio dedicato all'opinionista della trasmissione di Canale 5. Infatti, nel corso delle nuove registrazioni è stato festeggiato il compleanno di Tina ed è ipotizzabile che ci sia stata anche una torta. Come trapelato nelle ultime ore, però, l'opinionista non ha potuto avere al suo fianco Gemma Galgani, perché è a casa per motivi di salute.

Uomini e Donne: Isabella viene criticata e discute con Marika

Isabella Ricci non sta passando momenti sereni all'interno di Uomini e Donne. Infatti, nelle puntate andate in onda su Canale 5 ultimamente, la dama romana è stata attaccata per via del suo profilo social. In particolar modo, l'imprenditrice è stata criticata perché avrebbe aperto l'account Instagram da qualche tempo, per motivi di business.

Anche durante la registrazione del 14 novembre, Isabella è stata attaccata. Inoltre, Ricci ha anche avuto una discussione con Marika Geraci. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire cosa accadrà fra Ida e Diego e se la coppia riuscirà a trovare un punto di incontro o se fra di loro sarà chiusa definitivamente la relazione.