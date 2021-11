Arrivano le nuove anticipazioni tedesche di 'Tempesta d'amore', meglio nota in patria con il titolo di 'Sturm der Liebe'. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Germania nelle prossime settimane in cui verranno presentati i protagonisti della diciottesima stagione, Josie Klee e Paul Lindbergh.

I nuovi episodi saranno principalmente incentrati sull'arrivo di Josie nel giorno del matrimonio di Maja e Florian, sulle scoperte che quest'ultima farà sul suo passato, sull'amore che inizierà a provare per Paul, sul ritorno inaspettato di quest'ultimo a Bichleim e sulla presenza ingombrante di Costanze fra Lindbergh e Josie.

Maja e Florian si sposano

Le anticipazioni tedesche ci segnalano che Maja e Florian riusciranno a superare tante tribolazioni fino ad avere finalmente il loro lieto fine. I due giovani, infatti, convoleranno a giuste nozze nel corso della puntata 3712 in cui farà il suo ingresso il personaggio di Josie Klee, interpretata da Lena Conzendorf. La giovane giungerà al Furstenhof nella speranza di realizzare il suo sogno di fare un tirocinio con Andrè Konopka. Josie, infatti, avrà la passione per la cucina, ereditata dalla nonna con cui ha vissuto sin da piccola a causa dell'assenza volontaria di sua madre Yvonne. Alla fine, la giovane riuscirà ad ottenere un posto di lavoro nelle cucine dell'hotel, finendo per scontrarsi presto con Andrè perché vegetariana.

Al Furstenhof, Josie non troverà soltanto un lavoro ma scoprirà anche di essere la figlia di Erik Vogt che, anni addietro, ebbe una relazione con sua madre Yvonne. L'avvenimento più importante che succederà nella vita della giovane al Furstenhof, però, sarà l'incontro con Paul Lindbergh di cui si innamorerà perdutamente senza essere all'inizio ricambiata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Paul lascia Michelle

Dopo aver perso tragicamente l'amore della sua vita, Romy, e aver sperato nella sua nuova relazione con Michelle Ostermann, Paul (Sandro Kirtzel) farà ritorno al Furstenhof dopo diversi messi di assenza. Il giovane, infatti, ritornerà alle origini dopo il fallimento del suo studio di fisioterapia a Monaco in cui aveva investito gran parte dei suoi averi.

Dopo aver venduto tutte le sue attività per ricoprire i debiti, Paul interromperà la sua relazione con Michelle per ritornare a Bichleim alla ricerca di un nuovo lavoro. Grazie alla sua esperienza come imprenditore a Monaco, Paul verrà assunto come direttore amministrativo del Furstenhof. Lì, conoscerà Josie e s'invaghirà di Costanze Von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja. Frequentando quest'ultima, Paul inizierà a recuperare dei ricordi che credeva perduti riguardanti una tragedia famigliare legata proprio ai Von Thalheim.