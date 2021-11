Gemma Galgani ha rilasciato un'altra intervista sul suo longevo percorso a U&D, tirando in ballo tutto ciò che le accade davanti alle telecamere, in primis gli accesi scontri con Tina Cipollari. Al giornalista che le ha chiesto quanto c'è di vero dietro alle litigate che lei e l'opinionista hanno in studio, la torinese ha risposto che nessuno recita e che lei soffre davvero quando viene attaccata oppure insultata sul suo aspetto fisico.

Le precisazioni della 'regina' di U&D

Gemma e Tina sono sicuramente le protagoniste indiscusse di U&D: da anni le due non fanno che litigare e lanciarsi reciproche accuse, dimostrando di non starsi affatto simpatiche.

Tra i telespettatori, però, c'è chi dubita della veridicità di questi scontri, come se la dama e l'opinionista fingessero di "odiarsi" pur di regalare ascolti record alla trasmissione di Canale 5.

Interpellata sul mancato feeling con Cipollari, la "regina" del Trono Over ha precisato: "Le liti con lei sono assolutamente reali. Mi arrabbio quando le persone dicono che è tutto studiato a tavolino".

"Io non riuscirei mai a recitare", ha aggiunto Galgani prima di puntualizzare anche che tutte le lacrime che versa davanti alle telecamere sono vere e nascono dai dispiaceri che le provoca la bionda vamp ogni puntata.

La 71enne ha fatto sapere che tutto ciò che accade nel dating-show è spontaneo, dalle storie d'amore che nascono tra tronisti e corteggiatori alle discussioni che avvengono tra i vari membri del parterre.

Il dolore della dama di U&D Over

A chi mette in dubbio le copiose lacrime che versa davanti alle telecamere di U&D (in studio oppure nei camerini), Gemma ha fatto sapere: "Anche quelle sono vere, ci sto davvero male".

La dama del Trono Over ha aggiunto che i siparietti che nascono tra lei e Tina le provocano un sincero dolore e non le piacciono, ma pensa di non poterli evitare perché sono ormai diventati un appuntamento fisso.

"Dice che sono brutta e che ho il nasone", ha dichiarato Galgani sempre in merito agli attacchi di Cipollari che più la fanno rimanere male.

Quando si confronta con le sue amiche, la 71enne riesce a ritrovare il sorriso, anche perché loro le dicono che l'opinionista del dating-show ce l'ha con lei solo perché la invidia come donna e per la perfetta forma fisica che sfoggia alla sua età.

Il commento dell'autrice di U&D

Anche Raffaella Mennoia è intervenuta sulle litigate che hanno Tina e Gemma in tutte le puntate di U&D. La collaboratrice di Maria De Filippi ha fatto sapere che questi scontri sono spontanei e assolutamente non voluti dalla redazione, che da anni lascia totale libertà di comportamenti ai protagonisti del cast.

A chi continua a dubitare dell'astio che c'è tra l'opinionista e la dama del dating-show, l'autrice ha detto: "Tutto quello che va in onda è reale e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma".

Gli addetti ai lavori, dunque, tengono ben lontane le due "antagoniste" per evitare che bisticcino anche dietro le quinte, ovvero quando le telecamere non possono riprenderle e potrebbero dirsi e farsi qualsiasi cosa.

I siparietti tra Cipollari e Galgani, comunque, sono una delle dinamiche vincenti del format Mediaset. Infatti, anche se molti spettatori si dicono stufi di assistere sempre alle stesse scenette, gli ascolti non calano, anzi restano ottimi e più che soddisfacenti per la rete.

Le ultime due puntate che sono state registrate, hanno dovuto fare a meno di Gemma, che è a casa con il Covid-19. La torinese è risultata positiva nei giorni scorsi e, finché non sarà guarita del tutto, si collegherà con lo studio dalla sua abitazione.