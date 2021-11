Il finale della prima stagione di Love is in the air si avvicina. Dunque, presto arriverà anche in Italia (su Canale 5) la seconda, ambientata cinque anni dopo i fatti mostrati alla fine della prima. La più importante tra le novità sarà vedere che Eda e Serkan hanno preso strade diverse, ma li unisce ancora il sentimento e, soprattutto, la loro figlia Kiraz.

Come è già stato anticipato, dopo aver scoperto di essere diventato padre e un'iniziale titubanza, l'architetto accetterà il suo nuovo ruolo e inizierà a passare del tempo con la bambina. Oltre ad imbattersi nelle prime difficoltà di un genitore, Serkan dovrà fronteggiare due problematiche: gli alti e i bassi del suo rapporto con Eda e le interferenze della madre Aydan.

Anticipazioni Love is in the air 2: Serkan inizia a fare il padre, Aydan complotta

Nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air, dopo aver rivelato a Kiraz di essere suo padre, Serkan inizierà a passare del tempo con la bambina. L'uomo non saprà come affrontare la paternità e cercherà di farsi aiutare da Engin. Nel frattempo Aydan, adirata con Eda per aver nascosto l'esistenza di Kiraz per cinque anni e decisa ad ottenerne la custodia, escogiterà un piano che terrà nascosto anche al figlio. Temendo che quest'ultimo non sia d'accordo, la donna gli estorcerà con l'inganno una firma, permettendole così di fare la richiesta di affidamento della nipote. La signora Bolat non avrà intenzione di cambiare idea, anche se Seyfi la metterà in guardia: Serkan si infurierà.

Spoiler seconda stagione di Love is in the air: Aydan contro Ayfer per la custodia di Kiraz

Nelle prossime puntate di Love is in the air 2 Eda apprezzerà la buona volontà di Serkan, il quale cercherà di stare il più vicino possibile a Kiraz. L'architetto, che inizierà anche a mostrare segni di gelosia ne confronti di Burak, proverà a migliorare i suoi rapporti con l'ex fidanzata.

Contrariamente a quanto penserà Eda, Ayfer diffiderà delle buone intenzioni di Serkan e si rivolgerà ad un avvocato. Sarà evidente che anch'essa, come Aydan, non sarà disposta a collaborare. Tutto questo avverrà alle spalle e contro la volontà degli ignari genitori di Kiraz, specialmente di Serkan che vorrebbe riconquistare Eda e formare con lei una vera famiglia.

Intanto, anche la paesaggista inizierà a sentirsi confusa, soprattutto quando scoprirà che l'uomo non ha mai smesso di pensare a lei e ha creato una vera e propria "stanza dei ricordi".

Eda rimane colpita dalla stanza dei ricordi creata da Serkan

Nella seconda stagione di Love is in the air Eda scoprirà che Serkan, nei cinque anni in cui è stato lontano da lei, ha creato a casa sua una "stanza dei ricordi" in cui custodisce tutti gli oggetti che hanno caratterizzato la loro storia d'amore. Dunque, tra le tante cose, la Yildiz rivedrà le celebri manette usate la prima volta che ha conosciuto l'architetto, il mappamondo a lievitazione magnetica che Eda gli regalò per il suo compleanno, il libro Il Piccolo Principe, tutte le foto che li ritraggono insieme e persino cinque regali comprati per lei, uno per ogni compleanno non trascorso insieme. Insomma, sarà evidente che l'uomo non l'ha mai dimenticata e questo la colpirà profondamente.