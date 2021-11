Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne. La dama, dopo avere ricevuto l'ennesima delusione d'amore ha voluto scrivere sui social un messaggio indirizzato ai suoi fan. Scendendo nel dettaglio, la dama ha ringraziato tutti coloro che l'hanno supportata in questo percorso. Inoltre, la diretta interessata ha fatto sapere di volersi prendere un po' di tempo per sé stessa.

L'addio con Diego

Dopo la conoscenza interrotta con Marcello Messina, Ida aveva intrapreso una frequentazione con Diego. In principio, le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele.

Nelle ultime settimane, però, tra la dama e il cavaliere erano sorte una serie di problematiche. Come spiegato nelle anticipazioni da Il Vicolo delle News, nella registrazione di domenica 7 novembre Ida e Diego hanno deciso di terminare la loro conoscenza.

Le anticipazioni parlano di un nuovo confronto tra i due protagonisti del dating: lei è apparsa dispiaciuta mentre lui ha ammesso di essere spiazzato per la piega che ha preso la conoscenza in poco tempo. Sulla base di quanto dichiarato, Platano ha espresso il desiderio di lasciare il programma. Al momento non è chiaro se la dama abbia scelto di uscire di scena da U&D definitivamente oppure, sia solo un arrivederci.

Le prime parole di Platano

Ida Platano ha rotto il silenzio dopo avere lasciato lo studio di Uomini e donne. La diretta interessata, su Instagram, si è rivolta ai suoi fan: "Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto". Come riferito dalla dama, non si sarebbe mai aspettata un calore simile dai suoi fan nel corso di questi anni.

Successivamente, Platano ha fatto sapere di avere dormito più del solito perché ne sentiva la necessità.

Dopo la rottura con Diego, la dama del dating show condotto da Maria De Filippi ha fatto sapere di volere trascorrere del tempo lontano dai riflettori. Nel corso degli anni, Ida ha cercato più volte l'amore a U&D, ma non è riuscita mai a trovare l'anima gemella.

Diego deluso

Tornando alle anticipazioni relative all'ultima registrazione del dating show, sarebbe emerso che Diego è stato duramente attaccato da Armando Incarnato. A detta di quest'ultimo, il cavaliere si sarebbe preso gioco di Platano. A intervenire sulla vicenda ci avrebbe pensato anche Tina Cipollari. La storica opinionista avrebbe difeso Ida, nonostante nel corso degli anni le abbia riservato qualche frecciatina di troppo per via dell'amicizia con Gemma Galgani.

In seguito alle critiche ricevute, Diego avrebbe chiesto alla conduttrice di non mandare in onda quel pezzo. Il motivo? Il cavaliere non voleva che suo figlio rimanesse turbato a vedere quelle immagini. A quel punto il pubblico ha invitato il cavaliere ad abbandonare il programma visto che si era detto innamorato di Ida Platano. Dopo essere stato incalzato dai presenti in studio, Diego ha deciso di andarsene da solo.