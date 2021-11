Cambio di rotta per Genoveva in Una Vita. Le anticipazioni rivelano che la regina di Acacias 38 non vorrà avere più nulla a che fare con Felipe, nonostante ne sia ancora profondamente innamorata. Quella che metterà in piedi sarà una vendetta senza pari, che coinvolgerà - loro malgrado - anche molti altri vicini. Nel frattempo Marcos indagherà sulla misteriosa morte di Felicia e verrà a conoscenza di un'inquietante verità.

Anticipazioni Una Vita: la fine di un amore

Nei nuovi episodi della soap, Felipe verrà a sapere che Genoveva è colei che ha ucciso Marcia.

La confessione arriverà proprio dall'autrice del delitto, che finirà poi in carcere. Come svelano le anticipazioni di Una Vita ci sarà un salto temporale ad Acacias 38 che cambierà tutti gli equilibri. In seguito a questa proiezione nel futuro, i telespettatori verranno a sapere che due personaggi femminili molto amati sono morti: si tratta di Felicia e della cantante Bellita. Entrambi i decessi saranno avvolti nel mistero.

Dopo un lungo periodo lontano da Acacias, Felipe tornerà nel quartierino. La prima persona che incrocerà sarà proprio Genoveva e il loro incontro non sarà certo all'acqua di rose. Entrambi saranno pronti a chiedere l'annullamento del matrimonio, anche se Salmeron macchinerà un piano per mettere in difficoltà l'avvocato.

Genoveva chiederà infatti a Natalia, una donna senza scrupoli, di sedurre Felipe. In questo modo potrà dimostrare la sua infedeltà e passare da donna tradita e umiliata. Intanto Marcos farà un'amara scoperta sulla morte di Felicia.

Felicia è stata avvelenata: spoiler Una Vita

I colpi di scena non sono finiti qui. Natalia sarà un personaggio centrale nei futuri episodi della soap opera.

Non solo avrà l'ordine di sedurre Felipe, ma verrà messa al centro dei sospetti di Marcos.

La morte di Felicia sarà sin da subito avvolta nel mistero, tanto che il consorte chiederà l'autopsia. Gli esiti dimostreranno che la donna è stata avvelenata, dunque qualcuno l'ha uccisa intenzionalmente. Marcos avrà modo di parlare con Anabel, che gli farà notare un particolare molto importante.

Felicia ha passato molto tempo da sola con Natalia prima che perdesse la vita. I sospetti cadranno quindi tutti su di lei, sospettata di averla uccisa. La posizione della bella forestiera si aggraverà sempre di più, anche perché lo stesso Felipe intuirà la sua natura poco chiara.

Attenzione anche al mistero che aleggia sul decesso di Bellita: la versione di José non convincerà nessuno, in primis Rosina. Dominguez nasconde qualcosa? Non resta che attendere le prossime puntate di Una vita per scoprire che cosa è davvero successo alla talentuosa cantante e alla povera Felicia.