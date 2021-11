Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse tra novembre e dicembre su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per Ida Platano. La dama prima annuncerà il proprio addio alla trasmissione, poi successivamente tornerà di nuovo in studio e questa volta sarà al centro dell'attenzione per le sue vicende con l'ex Armando. Occhi puntati anche su Maria De Filippi che avrà una dura reazione proprio nei confronti di Incarnato.

Armando mette in discussione Marcello: anticipazioni U&D prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2021 rivelano che Armando metterà in discussione l'atteggiamento e il modo di fare di Marcello, ipotizzando il fatto che il cavaliere abbia soltanto preso in giro la redazione del programma di Maria De Filippi, durante la sua frequentazione con Ida Platano.

A tal proposito, Armando sosterrà di avere le prove che attesterebbero il fatto che Marcello abbia mentito. Accuse che, tuttavia, saranno rigettate al mittente dallo stesso Marcello, il quale riuscirà a discolparsi da quanto viene affermato in studio da Incarnato.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui la De Filippi sbotterà duramente verso Armando, rivelandogli che queste segnalazioni sul conto di Marcello gli sarebbero state fornite da una persona ben nota alla redazione del suo programma, la quale tenterebbe in tutti i modi di infangare la trasmissione.

Maria De Filippi sbotta con Armando

Insomma Armando sarebbe caduto nella trappola di una persona (sconosciuta per il momento) che starebbe cercando di mettere in cattiva luce Uomini e donne e tutti i protagonisti del dating show dei sentimenti di Canale 5. Ecco perché alla luce di questa scoperta, De Filippi chiederà ad Armando di scusarsi con Marcello.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione tv, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ida Platano.

La dama, infatti, sarà al centro dell'attenzione nel momento in cui annuncerà di voler abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi.

Armando si riavvicina alla sua ex Ida: anticipazioni Uomini e donne

Dopo la fine della sua relazione con Diego, la dama annuncerà di aver capito che ormai non ha più senso proseguire il suo percorso in studio, ma cambierà idea a distanza di pochi giorni.

Gli spoiler delle ultime registrazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che Ida Platano tornerà di nuovo in trasmissione e si rimetterà in gioco per cercare il grande amore della sua vita.

Come se non bastasse, Armando Incarnato tornerà a farsi avanti con Ida: il cavaliere, infatti, si avvicinerà di nuovo alla sua ex e tra i due ci sarà un nuovo ballo in studio, che non passerà affatto inosservato.