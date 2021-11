Gemma Galgani non riesce a vedere qualcosa di buono in quella che molti considerano la sua antagonista numero uno a U&D. Interpellata sul possibile quanto chiacchierato incontro futuro tra Giorgio Manetti ed Isabella Ricci, la torinese ha ammesso che non le farebbe piacere, soprattutto perché considera la collega di parterre una persona falsa e calcolatrice. Ricordando il "gabbiano", invece, la 71enne ha usato belle parole, lasciando intendere che il suo cuore potrebbe non aver mai smesso di battere per il bel cavaliere toscano.

Le stoccate della protagonista di U&D

È un periodo un po' difficile quello che sta vivendo Gemma. La "regina" del Trono Over di U&D, infatti, è stata appena lasciata da Costabile, il cavaliere col quale stava condividendo una bella e passionale frequentazione.

In merito alla decisione dell'uomo di interrompere bruscamente la loro conoscenza, Galgani ha detto: "Mi sento stranita, amareggiata e delusa".

La 71enne ci ha tenuto anche a precisare che questa volta non è stata lei a mettere fine ad un rapporto, anzi è stato il signore con cui usciva a troncare di punto in bianco dopo alcune sue lamentele pubbliche e private.

"Ho versato lacrime per l'ennesima delusione che ho dato a me stessa", ha aggiunto la dama nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando venerdì 12 novembre.

Il parere sulla 'rivale' di U&D

Il giornalista che ha intervistato Gemma di recente, non ha potuto non chiederle un'opinione sull'avvicinamento che c'è stato in questi giorni tra il suo ex Giorgio ed Isabella. I due hanno cominciato a seguirsi su Instagram e a scambiarsi del "mi piace", tutti gesti che non sono sfuggiti all'attenta Galgani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando le è stato domandato un parere sull'incontro che potrebbe esserci a breve tra Manetti e Ricci, la protagonista del Trono Over ha detto: "Ma davvero qualcuno crede che lei voglia conoscerlo solo in amicizia e, come ha sottolineato, per farsi dare suggerimenti su come difendersi dagli attacchi di Gianni Sperti?".

La torinese, dunque, non considera veritiere le parole che la collega di parterre ha usato ultimamente quando le è stato chiesto se accetterebbe di incontrare il "gabbiano" davanti alle telecamere.

Secondo la 71enne, infatti, Isabella sarebbe interessata a Giorgio ma non lo direbbe apertamente per evitare di essere criticata.

Il possibile ritorno del 'gabbiano' a U&D

Qualora Giorgio ed Isabella dovessero davvero conoscersi di persona, Gemma non reagirebbe bene.

"Mi darebbe fastidio per la falsità dell'elegante signora che si definisce una paladina delle donne", ha fatto sapere la dama di U&D nell'intervista che sta facendo il giro della rete in questa metà di novembre.

Sempre commentando l'apertura di Ricci ad un faccia a faccia con Manetti (la diretta interessata ha sempre parlato di rapporto amichevole e non d'amore), Galgani ha aggiunto: "La sua è stata una mossa da stratega scontatissima".

La "regina" del dating-show Mediaset, inoltre, ha consigliato alla collega di scendere dal piedistallo sul quale si sarebbe messa da sola, come se nei mesi si fosse auto eletta superiore alle altre protagoniste del cast, soprattutto di colei che da oltre 12 anni è il volto di riferimento del programma di Maria De Filippi.

Quello che Gemma non ha opinato, infine, è la scelta dell'ex Giorgio di taggare Isabella in una foto che ha pubblicato su Instagram qualche giorno fa. Il toscano, infatti, ha citato l'antagonista di Galgani in uno scatto in cui lei non compare, anzi si vede solamente lui davanti al Duomo di Firenze mentre sfoggia uno dei suoi migliori sorrisi all'obiettivo.