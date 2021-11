Sabato 13 novembre è stata registrata una nuova puntata di U&D. Contrariamente a quello che era emerso dalle anticipazioni della scorsa settimana, Ida Platano era in studio e si è pure concessa un ballo con Armando Incarnato. Per quanto riguarda Gemma Galgani, era collegata da casa sua a causa del Covid: non si sa se la dama abbia contratto il virus oppure se è in isolamento domiciliare per precauzione dopo aver avuto contatti con un positivo.

Anticipazioni nuova puntata di U&D

Sono cominciate le riprese di U&D del secondo weekend di novembre. Sui social network (per la precisione nella pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover"), sono presenti le prime anticipazioni di quello che è successo all'interno degli studi Elios sabato 13, quando il cast si è ritrovato dopo circa una settimana.

Chi gestisce il profilo appena citato, racconta che Gemma Galgani non era presente davanti alle telecamere per motivi di salute.

In collegamento dalla sua casa romana, la dama del Trono Over ha spiegato di dover affrontare un periodo di quarantena a causa del Covid. Non è ancora ben chiaro, però, se la torinese ha contratto il virus oppure se è in isolamento dopo aver avuto contatti con qualcuno poi risultato positivo a qualche test di controllo.

Stando agli spoiler che stanno circolando in rete, la 71enne sta bene e ha partecipato alla puntata a distanza ma intervenendo quando era interpellata da Maria De Filippi.

Nessun aggiornamento, invece, è arrivato sull'altalenante rapporto tra Gemma e Costabile.

I due si sono lasciati tempo fa, ma lei continua a ricercare attenzioni e una seconda possibilità che lui per ora non le ha dato.

Aggiornamenti su Ida negli studi di U&D

Un'altra anticipazione che è emersa dagli studi dove si registra U&D tutte le settimane, è quella riguardante Ida.

Sette giorni fa era trapelato il rumor sulla volontà della dama di dire addio al programma a causa delle tante delusione d'amore che ha vissuto.

Si diceva, infatti, che Platano non avrebbe più partecipato al dating-show di Canale 5 e che, almeno per un periodo, avrebbe pensato esclusivamente al figlio e al lavoro nel salone da parrucchieri che gestisce a Brescia.

Chi ha preso parte alle riprese del 13 novembre, però, fa sapere che la donna era regolarmente al suo posto nel parterre femminile del Trono Over e che ha spiazzato tutti quando ha accettato di fare un ballo con Armando.

In passato c'è stato un feeling particolare tra i due, e ora che lei ha chiuso con Diego Tavani, non è detto che non avvenga un inaspettato quanto clamoroso riavvicinamento a favor di telecamere.

Un ritorno speciale a U&D

Sui social network, infine, viene riportata un'altra interessante anticipazione sulla puntata di U&D che è stata registrata nel pomeriggio di sabato 13 novembre.

A prendere parte alle riprese che Maria De Filippi ha condotto durante il weekend, è stata un'ex tronista amatissima dal pubblico, una ragazza che è stata protagonista del dating-show anche nel ruolo di corteggiatrice di Francesco Monte.

Teresanna Pugliese, infatti, è tornata ospite del programma che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo e l'ha fatto probabilmente perché è lei la donna alla quale si è ispirata Raffaella Mennoia nel suo ultimo libro.

In alcuni recenti appuntamenti che sono andati in onda, l'autrice ha stuzzicato la fantasia dei telespettatori leggendo loro passaggi del suo romanzo nei quali sono contenuti riferimenti ad un ex volto del format al quale lei ha pensato quando ha scritto questa storia.

Le principali candidate, sono sempre state la bella Teresanna e Giulia De Lellis.