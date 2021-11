La sera del 28 novembre, un'ex coppia di U&D è tornata prepotentemente al centro del Gossip per una "rivelazione" che ha fatto Deianira Marzano. Tramite il proprio profilo Instagram, la napoletana ha informato i curiosi del fatto che Giulia D'Urso e Giulio Raselli avrebbero preso in giro la redazione: pare che i due si conoscessero da prima di frequentarsi davanti alle telecamere e sarebbe stata proprio l'ex corteggiatrice a confermare tutto in dei messaggi che l'esperta di gossip sostiene di aver salvato sul suo telefono.

Indiscrezioni su due ex protagonisti di U&D

Su Giulio e Giulia si è detto e scritto di tutto da quando hanno cominciato a conoscersi negli studi di U&D. Fino a quando il ragazzo non ha scelto la pugliese, in tanti hanno messo in discussione la loro sincerità.

L'altra sera, ci ha pensato Deianira a riaccendere i riflettori su quest'ex coppia tanto chiacchierata, e l'ha fatto con una Instagram Stories che in poche ore ha fatto il giro dei social network.

"Tornando a quella coppia di lui sul trono l'anno scorso e che si sono lasciati misteriosamente, lei me ne ha dette di ogni sull'ex", ha fatto sapere Marzano in uno sfogo che molti siti di gossip stanno riportando negli ultimi giorni.

L'esperta di gossip, dunque, sostiene di aver avuto contatti telefonici con la bella D'Urso, la ragazza che Raselli ha scelto poco più di un anno fa davanti alle telecamere e con la quale ha vissuto una storia d'amore altalenante.

Le frecciatine alla coppia nata a U&D

Rivolgendosi direttamente a Giulia, Deianira ha aggiunto: "È inutile che ora cancelli i messaggi dalla chat perché li ho già screenshottati".

L'influencer non le ha mandate a dire alla corteggiatrice di U&D, anzi ha reso pubblici parte dei contenuti degli sms che si sarebbero scambiate nel recente passato: "Come quello in cui mi raccontavi che lui ti minacciava dicendo che vi conoscevate già".

Marzano ha ricordato ai propri follower di aver sempre sostenuto che la redazione e il pubblico del dating-show sarebbero stati presi in giro da D'Urso e Raselli e che, nell'ultimo periodo, la giovane avrebbe confermato tutto in una conversazione privata avvenuta sui social network.

"Ti credevo diversa, mi dispiace", ha proseguito la napoletana nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in questi ultimi giorni di novembre.

Il silenzio social del tronista di U&D

Nonostante sia rimasta male del comportamento di Giulia, Deianira ha provato a giustificarla dicendo: "Ho capito che hai taciuto perché avete lo stesso manager e non volevi mettere in difficoltà il tuo lavoro".

L'influencer, però, non ha fatto passi indietro sull'accusa che ha lanciato di recente all'ex coppia di U&D: secondo l'esperta di gossip, Raselli e D'Urso non si sarebbero conosciuti all'interno degli studi Elios ma precedentemente, come molte segnalazioni hanno sostenuto in passato.

Quando Giulio era ancora tronista, circolarono delle fotografie che sembravano mostrarlo proprio in compagnia della pugliese a Formentera l'estate prima che entrambi debuttassero nel cast del format di Maria De Filippi.

I due hanno sempre smentito le voci su una loro frequentazione pregressa, ma oggi il tutto torna a galla per dei messaggi che la giovane si sarebbe scambiata con Marzano, quelli in cui avrebbe ammesso di aver raccontato qualche bugia su come e quando ha visto per la prima volta l'ormai ex fidanzato.

Raselli, dal canto suo, tace e promette ai propri follower che presto parlerà del perché non è più entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha anticipato che darà delle spiegazioni a riguardo nelle Stories che caricherà su Instagram il 29 novembre.