Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad essere sempre più vicini e complici all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. I due, in questi ultimi giorni, sono stati protagonisti di un nuovo intenso "bacio di scena" che si sono scambiati durante la rappresentazione della Turandot, l'opera lirica che hanno messo in scena all'interno della casa di Cinecittà per volere di Katia Ricciarelli. Il nuovo bacio non è passato affatto inosservato, al punto che sia Miriana Trevisan che Maria Monsè, non hanno risparmiato delle frecciatine polemiche dato che Alex è pur sempre un uomo sposato.

Alex e Soleil, scatta un nuovo bacio al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante lo spettacolo teatrale di sabato sera, Alex e Soleil sono stati scelti come protagonisti, al centro anche di un intenso e appassionante bacio che è stato molto discusso sia tra i fan del reality show sia tra i concorrenti stessi presenti in casa.

Il motivo? Venerdì sera, durante l'appuntamento serale con il GF Vip 6, Alex Belli ha ricevuto la visita di sua moglie Delia che, senza troppi mezzi termini, lo ha bacchettato chiedendogli di essere maggiormente rispettoso nei suoi confronti.

In pratica Delia gli ha chiesto di evitare certi atteggiamenti e comportamenti nei confronti di Soleil Sorge, dato che alcune situazioni rischiavano di essere fraintese fuori dalla casa.

Il bacio di Alex-Soleil criticato da Miriana

Alex, ha prontamente risposto a sua moglie, chiedendole di stare tranquilla e di continuare a fidarsi di lui, precisando che quella con Soleil Sorge è soltanto una splendida amicizia nata in questi mesi sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, malgrado la promessa fatta a Delia, Alex non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di scambiarsi questo nuovo "bacio di scena" con Soleil Sorge e i commenti sui social e in casa, non sono affatto mancati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolar modo, Miriana e Maria Monsè sono state abbastanza critiche nei confronti di Alex, al punto da ammettere di non voler mai essere loro nei panni della moglie dell'attore.

Miriana polemica con Alex e Soleil dopo il nuovo bacio al GF Vip

"Io non vorrei mai essere sua moglie in questo momento, assolutamente mai", ha sentenziato Miriana Trevisan senza evitare così una frecciatina nei confronti dell'attore e di questo rapporto speciale nato con l'ex protagonista di Uomini e donne.

"Sophie l'ha visto e dice che il bacio è stato bello potente", ha proseguito ancora Miriana.

"Ma chi è che vorrebbe essere la moglie di Alex?", le ha fatto eco Maria Monsè, anche lei contraria all'atteggiamento dell'attore che sembra quasi ignorare gli avvertimenti e le preghiere di sua moglie.