Nuove spiazzanti dichiarazioni da parte di Giorgio Manetti. Dopo che si è parlato a lungo di un suo possibile ritorno nel cast di U&D, il toscano ha deciso di fare chiarezza in un'intervista che ha rilasciato a Fanpage. Il "Gabbiano" ha ricordato la passionale storia d'amore che ha vissuto con Gemma, con la quale non rifarebbe più coppia. È con Isabella, invece, che l'ex cavaliere trascorrerebbe qualche ora di svago lontano dalle telecamere per approfondire un reciproco interesse.

Le parole sulla 'regina' di U&D Over

Nel giorno in cui è stata trasmessa in tv la puntata di U&D in cui Gemma ha annunciato di avere il Covid (la dama è in isolamento domiciliare da quasi due settimane ormai), sul web hanno cominciato a circolare nuove ed interessanti dichiarazioni di Giorgio, ex fidanzato della torinese.

Interpellato sulla chiacchierata e passionale relazione che ha vissuto con Galgani, l'ex cavaliere del Trono Over ha detto: "Con lei c'era chimica e non mi sembrava una donna così orribile. Ancora oggi, c'è chi mi chiede come ho fatto a starci insieme".

Manetti ha ricordato quanto fosse attraente la protagonista del dating-show sei anni fa: "Ha belle gambe, portamento ed è femminile. Queste cose o ce le hai oppure no".

Il "Gabbiano" ha anche smentito Tina che da mesi accusa la sua antagonista di essersi lasciata andare subito con l'ex: "Questo non è vero. Siamo stati insieme dopo tre volte, eravamo in albergo e la notte lei è andata via con un taxi".

Frecciatine all'opinionista di U&D

Giorgio ha anche provato a spiegare perché quando partecipava a U&D ha rifiutato tantissime signore che avrebbero voluto corteggiarlo: "In quel periodo avevo Gemma ed ero attratto solo da lei.

La chiamavo ogni sera per darle la buonanotte".

Insomma, anche se la loro storia è finita male e soprattutto all'improvviso, Manetti la ricorda con affetto e difende quel momento storico della sua vita.

Quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sul cambiamento fisico che ha avuto Galgani negli ultimi anni grazie alla chirurgia estetica, il toscano ha detto: "Questa è una piccola delusione per me.

Dopo i ritocchini, Gemma non la riconosco nemmeno. Quando stava con me, era sé stessa al 100%".

L'ex cavaliere del Trono Over ha anche commentato l'incontro che si dice dovrebbe avere con Isabella, la dama che da mesi riempie di complimenti e "like" sui social network.

Giorgio, però, prima ci ha tenuto a smentire il suo ritorno in pianta stabile nel cast del dating-show: "La redazione mi ha chiesto di intervenire per replicare a delle cose, ma non l'ho ritenuto opportuno.

Non tornerei come partecipante".

Il futuro lontano dagli studi di U&D

"Reputo Isabella una donna intelligente e di classe. Se ci sarà l'occasione di conoscerla e prendere un caffè, volentieri", ha fatto sapere Manetti nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando venerdì 26 novembre.

Giorgio ha proposto un caffè oppure una cena alla dama che da mesi è considerata l'antagonista numero uno della sua ex Gemma.

In merito alle critiche che gli ha mosso Gianni Sperti sul possibile incontro con Ricci davanti o dietro le telecamere, il toscano ha dichiarato: "Ci manca pure che mi dica con chi posso prendere un caffè. E poi stiamo parlando di lui, non credo ci sia altro da commentare. Può dire quello che vuole, non mi riguarda".

Tra il "Gabbiano" e l'opinionista di U&D non corre buon sangue da anni, e più precisamente da quando il pugliese ha cominciato a contestare ogni comportamento che l'uomo assumeva in studio dopo la rottura con Galgani, avvenuta sei anni fa per volere della "regina" indiscussa del Trono Over.