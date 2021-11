Le puntate di U&D che vengono trasmesse su Canale 5 in questi ultimi giorni di novembre, riguardano soprattutto Ida e Diego. Nel giro meno di un'ora, infatti, i due sono passati dallo scegliersi al dirsi addio, lasciando telespettatori e opinionisti senza parole. Interpellata sul mancato lieto fine tra Platano e Tavani, Tina Cipollari ha detto che la colpa è al 50%: secondo la vamp, il cavaliere non era abbastanza coinvolto per lasciare il programma mentre la dama non mollerebbe mai il posto nel parterre come l'amica Gemma.

I pensieri della vamp di U&D

Tina è considerata uno dei motivi per i quali Diego si è rifiutato di lasciare U&D insieme a Ida subito dopo la scelta. Al termine del ballo che aveva suggellato l'inizio della sua storia con Tavani, la bresciana ha chiesto e ottenuto un confronto con l'opinionista su alcune tematiche che erano state affrontate nelle precedenti puntate.

Le due hanno battibeccato per un po' di tempo, abbastanza affinché il romano perdesse la pazienza e chiedesse a Maria De Filippi di tornare al proprio posto nel parterre.

Questo gesto del cavaliere, ha innescato una serie di reazioni incontrollate di Platano, che si è sentita presa in giro e illusa per l'ennesima volta da un uomo al quale aveva deciso di dare fiducia.

Ad oggi, venerdì 26 novembre, la coppia è ufficialmente scoppiata ed entrambi i protagonisti sono rimasti nel cast del Trono Over: lei nella speranza di incontrare una persona sincera, lui con l'intento di riconquistare la parrucchiera.

I commenti sulla mancata coppia di U&D

Interpellata da chi scrive per il magazine di U&D sulla rottura tra Ida e Diego, Tina non ha usato mezzi termini per stroncare entrambi i protagonisti del programma di Canale 5.

Secondo l'opinionista, infatti, se questa storia d'amore non è decollata è perché: "Lui non era abbastanza interessato per sceglierla e andare via, lei ormai è diventata l'erede di Gemma".

Con poche parole, dunque, Cipollari ha stroncato sia Platano che Tavani, la dama e il cavaliere che nelle ultime settimane hanno monopolizzato intere puntate del dating-show con la loro frequentazione dapprima idilliaca e poi problematica.

La collega di Gianni Sperti, inoltre, è fermamente convinta che l'amicizia con Galgani stia facendo male alla parrucchiera perché sono anni che insegue l'amore e poi, quando lo trova, viene puntualmente fuori qualcosa che non va.

L'assenza di Gemma dagli studi di U&D

Tina si è anche esposta per replicare a chi la accusa di essere troppo dura con Gemma. La bionda vamp non intende fare passi indietro nel litigioso rapporto con Galgani, anzi alla stampa ha detto: "L'unica cosa di cui mi pento, è di non averla screditata abbastanza".

Tra le due "regine" indiscusse di Uomini e donne, dunque, non c'è possibilità di pace, soprattutto da parte dell'opinionista che da anni vede nella dama una rivale e un personaggio da contestare in tutto e per tutto.

La puntata che è andata in onda il 26 novembre, ha aggiornato i telespettatori sullo stato di salute della torinese. La 71enne ha contratto la Covid ed è in isolamento da una decina di giorni, ma non è voluta mancare all'appuntamento settimanale con il dating-show.

In collegamento da casa, Gemma ha informato i presenti dei momenti difficili che ha vissuto, ma si è detta pronta a tornare in studio con ancora più forza e voglia di trovare l'amore.

Tina si è mostrata vicina all'antagonista quando ha detto che sa come si sente perché anche lei ha avuto il Coronavirus per ben due volte (a novembre e ad aprile scorso), per questo l'ha invitata ad avere pazienza perché la guarigione non è veloce come lei pensa e spera.