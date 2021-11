Chiusa la frequentazione di Gemma e Costabile a Uomini e donne, non senza delusione da parte di entrambi. La dama torinese e il cavaliere hanno rilasciato una lunga e interessante intervista al magazine della trasmissione, parlando delle sensazioni dopo l'addio e delle motivazioni che hanno portato a questa scelta. Le loro dichiarazioni sono alquanto discordanti e raccontano realtà piuttosto differenti, come spesso accade dopo la fine di una relazione.

Uomini e Donne, Costabile: 'Gemma ti penso spesso'

Nella sua intervista, Costabile ha parlato delle motivazioni che l'hanno portato, sebbene a malincuore, a lasciare Gemma chiudendo la loro frequentazione.

Tutto era partito bene all'inizio e i due sembravano pronti a costruire qualcosa di importante, ma poi le cose sono cambiate.

La dama torinese ha accusato Costabile di essere poco presente nel privato e di non darle le dovute attenzioni. A tal proposito, il cavaliere ha spiegato di non essere particolarmente avvezzo all'uso dei social e del cellulare: ''Non credo di avere avuto tutte queste mancanze nei suoi confronti''.

Costabile ha raccontato di esserci rimasto molto male quando Gemma, al centro dello studio, ha voluto parlare nuovamente di questo argomento: ''Ne avevamo già discusso in privato, sono deluso dal fatto che al centro del parterre Gemma abbia riparlato di tutto quello che avevamo sviscerato la sera prima''.

Insomma, la fine di questa relazione ha lasciato anche a Costabile l'amaro in bocca: ''Mi sento profondamente deluso. Penso spesso a Gemma ma siamo incompatibili''.

Successivamente, il cavaliere ha svelato un retroscena sulla sua fine della frequentazione con la dama torinese.

Costabile e il retroscena su Gemma

Il cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso di essere piuttosto deluso per quella che sembrava essere una storia importante.

Le motivazioni che, sebbene a malincuore, l'hanno portato a chiudere con Gemma sarebbero legate alla poca progettualità della dama.

Parole, quelle di Costabile, che lasciano ben poco all'immaginazione: ''Mi sono proiettato nel futuro con Gemma tra qualche mese e l'idea che possa essere una donna che ritorna su storie passate rinfacciando cose che per me non esistono più mi ha portato a questa decisione''.

Il cavaliere non ha nascosto di aver provato una forte attrazione per Gemma ma che, tuttavia, non è bastata a far decollare la relazione: ''Ho scoperto un lato di Gemma che rappresenta un ostacolo per la nostra frequentazione'', dice Costabile, riferendosi appunto alla propensione della dama a vivere le emozioni sulla scia del momento piuttosto che progettare a lungo termine.