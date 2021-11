Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 15 a sabato 20 novembre, Steffy avrà finalmente risolto tutti i suoi problemi di dipendenza dai farmaci e potrà tornare a casa e riabbracciare sua figlia Kelly. Inoltre Liam dirà espressamente a Steffy di tenere lontano dalla sua vita Finnegan con Hope che sarà contrariata nel vedere suo marito particolarmente geloso di Steffy, mentre Zoe capirà di essere interessata a Zende e rifiuterà la proposta di Carter di andare a vivere insieme.

Hope non vuole nessun aiuto da Thomas

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 15 al 20 novembre, Liam parlerà con suo padre Bill e gli confiderà tutte le sue paure in merito al rapporto intercorrente tra Steffy e il dottore Finnegan. Intanto Zoe dirà a Zende tutta la vicenda che l'ha vista suo malgrado coinvolta nel rapimento di Beth. L'uomo capirà ogni cosa e la ringrazierà per essersi confidata a cuore aperto con lui. Inoltre Hope rifiuterà la proposta di Thomas di nominare lui come nuovo stilista della linea "For the Future" e ribadirà come Zende è la persona ideale per ricoprire quel ruolo. La Logan con questa scelta ribadirà la sua intenzione di rompere ogni rapporto anche lavorativo con il Forrester.

Steffy è riconoscente con Finnegan per averla fatta guarire

Secondo le anticipazioni televisive fino al 20 novembre, Finn riuscirà a convincere Steffy a spiegare online la sua dolorosa esperienza che l'ha portata ad avere una dipendenza dai farmaci. Secondo il dottore infatti quanto successo alla Forrester, non potrà che essere di aiuto per chi ha questo problema.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Steffy sarà riconoscente a Finn per averla fatta guarire e consentito di ritornare a casa. La giovane Forrester adesso potrà finalmente riabbracciare sua figlia Kelly e nessuno glielo potrà impedire.

Nel frattempo Steffy tornerà a casa e assisterà ad inaspettata scenata di gelosia da parte di Liam. Lo Spencer non approverà il legame tra i due.

In tutto questo Carter chiederà a Zoe di recarsi nel suo loft e una volta giunta sul posto, le chiederà di vivere insieme. Hope invece non potrà che restare perplessa e amareggiata, nel vedere suo marito Liam così tanto su di giri nell'opporsi alla relazione tra Steffy e Finn. La Logan si lamenterà della situazione con Thomas.

Zoe dice no alla convivenza con Carter perchè sente di essere interessata a Zende

In base agli spoiler della prossima settimana, Liam si troverà a casa di Steffy e non appena capiterà l'occasione di trovarsi da solo insieme a Finnegan gli dirà espressamente tutto quello che pensa di lui. Quando la Forrester rientrerà l'abitazione noterà subito il clima ostile esistente e chiederà immediate spiegazioni a Liam.

Intanto Zoe risponderà a Carter che al momento non se la sente di vivere insieme a lui, ma in realtà questa sua titubanza è dipesa dal suo interessamento nei confronti di Zende. Infine Liam persuaderà Steffy affinchè tenga lontano Finnegan dalla sua vita.