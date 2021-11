Non c'è pace per Gemma a Uomini e donne. Dopo l'addio di Costabile, continuano gli scontri con Isabella Ricci, difesa invece da Tina. Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Isabella su Giorgio Manetti. La dama non ha nascosto di provare una certa simpatia nei confronti dell'ex di Gemma, con il quale uscirebbe volentieri a cena 'in amicizia'. Parole che hanno suscitato un vespaio di polemiche social e che sono state criticate anche dalla stessa Gemma. In una sua recentissima intervista, la dama torinese non ha risparmiato frecciatine alla bella Ricci.

Uomini e Donne, Gemma contro Isabella: 'Non vuole conoscere Giorgio in amicizia'

Gemma è senza freni nella sua intervista rilasciata all'ultimo numero di Uomini e Donne magazine. In primis, ha parlato della fine della frequentazione con Costabile. A tal proposito, Galgani ha svelato che il cavaliere ha mostrato un comportamento molto diverso in tv rispetto a quando si vedevano nel loro privato.

Secondo al racconto di Gemma, Costabile si sarebbe sempre dimostrato disponibile e protettivo in studio e nelle esterne. Nella sfera privata, invece, spesso non la considerava ed era sfuggente.

Gemma ha precisato che è stato proprio Costabile a 'scappare', a voler chiudere la loro frequentazione nella quale invece lei credeva.

Chiusa questa parentesi, la dama torinese ha poi parlato di Isabella e delle sue dichiarazioni in merito a Giorgio. Ricci aveva detto di provare simpatia nei confronti di Manetti e che sarebbe uscita con lui in amicizia. Ha poi aggiunto che, se fosse stata nei panni di Gemma, sarebbe uscita con Giorgio ai tempi della loro storia a Uomini e Donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Parole che sono sembrate alquanto strane a Gemma, che ha chiosato: ''Davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscere Giorgio solo in amicizia?'' Successivamente, la tenace Galgani ha asfaltato con altre dichiarazioni la sua 'rivale'.

Gemma parla del complotto ipotizzato da Isabella

Qualche tempo fa, Isabella aveva ipotizzato una sorta di complotto alle sue spalle organizzato da Gemma, Armando e Biagio.

Solo adesso arriva la risposta di Gemma: ''Voglio rispondere alla Isabella Style'', ha esordito nella sua intervista. ''Come diceva mia nonna, sciocca proposta non merita risposta''.

Gemma ha precisato di non avere nemmeno il numero di Armando e che con Biagio non ha alcun rapporto, dato che è difficile intavolare qualsiasi discorso. Con una stoccata finale, la dama torinese ha lanciato una frecciata alla bella Ricci: ''La signora Isabella non è in cima alla lista di pensieri di tre persone, deve scendere dal piedistallo''. Chissà come risponderà la diretta interessata a queste nuove dichiarazioni sul suo conto.