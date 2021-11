Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al sole e nella settimana dal 29 novembre al 3 dicembre tornerà protagonista la coppia formata da Silvia e Michele. Dopo essersi ritrovati per un breve tempo, i due coniugi capiranno che la loro relazione è ormai giunta al termine e comunicheranno a Rossella che si separeranno. La ragazza non prenderà affatto bene la decisione dei suoi genitori e riverserà su sua madre tutta la sua rabbia, invitandola a lasciare la casa di famiglia a suo padre e attribuendo a lei tutte le colpe.

Rossella riceverà una brutta notizia da Michele e Silvia

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 novembre al 3 dicembre annunciano che ci saranno grandi cambiamenti per la famiglia di Michele Saviani che tornerà al centro dell'attenzione. Dopo il tradimento di Silvia con Giancarlo, il giornalista aveva deciso di perdonare sua moglie e le aveva chiesto di ricominciare insieme. La proprietaria del Vulcano aveva scelto la famiglia alla passione e tutto sembrava essersi risolto per il meglio, ma presto si scoprirà che non è così. Rossella sarà chiamata dai suoi genitori che le comunicheranno di aver deciso di separarsi. Michele spiegherà alla ragazza che lui e Silvia ci hanno provato, ma le cose purtroppo non sono andate come speravano e la loro relazione non ha più modo di continuare.

Addio a una storica coppia: anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 29 novembre al 3 dicembre rivelano che per Rossella la separazione dei suoi genitori sarà un fulmine a ciel sereno e non riuscirà ad accettare la situazione in famiglia. Al lavoro, la giovane dottoressa riuscirà a fingere indifferenza, ma una volta a casa non potrà sopportare la frustrazione di suo padre.

Rossella arriverà a pensare di essere la causa della separazione dei suoi genitori con la sua decisione di proseguire il tirocinio a Milano, ma Michele la rassicurerà: lei non c'entra niente con la crisi tra lui e Silvia.

La rabbia di Rossella ferirà Silvia: anticipazioni Un Posto al sole

Le prossime puntate di Un Posto al sole saranno ricche di emozioni per Silvia Graziani che si ritroverà a vivere con un forte senso di colpa.

Per Rossella, rientrare in casa e vedere Michele che cerca al pc una nuova sistemazione sarà un duro colpo e tutto ciò scatenerà la sua rabbia. La ragazza non perderà occasione per rinfacciare a Silvia il suo tradimento con Giancarlo e rincarerà la dose, invitando sua madre a lasciare la casa di famiglia a Michele. Dopotutto, lei un posto dove andare ce l'avrebbe: la casa del suo amante. Le parole di Rossella saranno delle lame per Silvia che entrerà in crisi nel vedere sua figlia così ostile nei suoi confronti.