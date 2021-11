Il coreografo francese Sadeck Berrabah, nome d'arte di Sadeck Waff, ha vinto l'ottava edizione di Tu sì que vales. L'ultimo atto del talent show è andato in scena in diretta sabato 27 novembre con i 16 finalisti che, a differenza delle precedenti puntate, si sono sottoposti al giudizio del pubblico da casa.

Le "geometrie variabili" dell'artista transalpino hanno conquistato i telespettatori dopo aver incassato i "vales" dei giurati durante il percorso nel programma televisivo di Canale 5. "Una delle cose più semplici ma suggestive che abbia mai visto", aveva riferito Gerry Scotti dopo la prima esibizione.

Il francese ha fatto il pieno di voti conquistando il premio da 100 mila euro con il 38% delle preferenze.

Al secondo posto si è classificato l’illusionista Alessandro Parabiaghi, mentre il piccolo Cristian Sabba ha conquistato l'ultimo gradino del podio precedendo l'atleta Alessandro Mosca. Sadeck condivide la vittoria con i 64 ballerini italiani che hanno eseguito la coreografia in palcoscenico. "L'abbiamo preparata in tre giorni", ha rivelato in trasmissione.

L'artista vanta prestigiose collaborazioni e ha conquistato la ribalta mondiale con lo spettacolo di danza che ha sancito il passaggio di testimone da Tokyo a Parigi in occasione delle Paralimpiadi.

Sadeck Berrabah, la ribalta mondiale con lo spettacolo di danza alle Paralimpiadi

Il sogno di Sadeck Berrabah è di far conoscere le sue geometrie variabili in tutto il mondo. Desiderio che ha ribadito anche nel corso della finale di Tu sì que vales 2021. Il ballerino e coreografo ha incassato la standing ovation in occasione della terza manche dell'ultimo atto del talent show.

"L'esibizione di questa sera si ispira al volo degli uccelli. Quello che mi ha colpito è che il singolo volatile, pur avendo una sua identità, crea una magia quando vola insieme agli altri in uno stormo", ha affermato il transalpino prima della performance che gli ha permesso di conquistare l'ottava edizione del programma televisivo di Canale 5.

"La sua esibizione è da premio Nobel", ha sottolineato Gerry Scotti, con Belen Rodriguez che ha ammesso di avere una grande ammirazione per Sadeck che, nel corso della sua esperienza a Tu sì que vales, ha anche ballato con Giulia Stabile, vincitrice dell'edizione 2021 di Amici e co-conduttrice del talent.

Il 28enne francese conquista Tu sì que vales, le collaborazioni con Shakira e David Halliday

Prima del trionfo a Tu sì que vales, le geometrie variabili di Sadeck Berrabah avevano intrigato e conquistato artisti internazionali come Shakira, David Halliday e Mohumbi che l'hanno contattato per avvalersi della sua arte. Le sue originali coreografie hanno conquistato anche alcuni grandi marchi (Intel e Swatch tra gli altri) con i quali ha avviato rapporti di collaborazione e preparato spettacoli.

Attivo anche sui social attraverso il canale YouTube Femezon Tv dove esalta ed unisce la passione per la danza, per il disegno, per la la logica e per il fai da te.

Con la figlia Neylia condivide la sua grande passione per il ballo e cura in ogni minimo dettaglio aspetti scenici e videografici. Ha mosso i primi passi artistici negli stili di danza del popping e nel locking.

L'innovativo genere della Geodance si ispira all'arte della pittura ed all'armonia dei movimenti, con il 28enne che è stato già protagonista di prestigiose esibizioni in Cina, Germania e Russia, prima di conquistare il pubblico italiano e Maria De Filippi che l'ha chiamato ad Amici per una lezione speciale con l'allievo più meritevole.