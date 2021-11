Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che Lara vorrà fare chiarezza in merito al rapporto con Roberto. Ferri è stato chiaro fin dall'inizio: niente relazioni serie e solo del piacevole tempo insieme. Tuttavia, la bella imprenditrice non ha più intenzione di accontentarsi delle briciole e così ha messo alle strette l'uomo del quale è innamorata. Che cosa farà Roberto? C'è anche da dire che Ferri è spaventato all'idea di instaurare un legame stabile, in quanto con le donne che ha davvero amato in passato ha sempre sofferto molto.

Chi invece non ha alcun dubbio sui propri sentimenti è Nunzio, che continua a stare accanto a Chiara da quando è stata coinvolta nel tragico incidente d'auto.

La giovane Petrone è sempre più inquieta e un pensiero fisso non le lascia pace.

Di seguito, la trama dell'episodio di Upas che andrà in onda su Rai 3 venerdì 3 dicembre 2021 e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche.

Upas Spoiler: le anticipazioni dei nuovi episodi su Rai 3

Chiara è turbata dopo l'incidente d'auto che l'ha costretta a operarsi d'urgenza. Purtroppo, chi ha pagato le conseguenze peggiori è stato suo padre, che ha perso la vita. La giovane Petrone sta provando a reagire ma non è semplice. Non solo deve affrontare la morte di papà, ma anche il pensiero ossessivo che la tormenta nel profondo. Da quando è tornato a Napoli, Nunzio sta facendo di tutto per starle accanto.

I sentimenti nei suoi confronti non sembrano essere affatto cambiati.

Come rivelano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole dell'episodio che andrà in onda venerdì 3 dicembre 2021, Lara avrà modo di ripensare al passato e alla sua vecchia vita. Un incontro inaspettato (al momento ignoto) turberà la bella imprenditrice.

Silvia rimane sola, anticipazioni Un Posto al sole

Michele e Silvia hanno deciso di lasciarsi e Rossella non ha preso affatto bene la decisione dei suoi genitori. Persino la possibilità di andare a Milano ormai non le sembra più così entusiasmante. Ross non riesce a perdonare la madre, per lei l'unica responsabile della separazione.

Silvia, oltre ad aver perso Michele, ha capito che anche il rapporto con la figlia è in bilico. La distanza emotiva che le ha imposto la fa soffrire terribilmente e non sa come porvi rimedio. Chissà se madre e figlia ritroveranno prima o poi la complicità di un tempo.

Stando alle nuove anticipazioni, pare che Rossella prenda una decisione molto forte riguardo il suo futuro, non solo sul piano professionale.

Attenzione anche ad Alberto che, nonostante stia riuscendo a conquistare la fiducia di Niko, non convincerà affatto Renato, certo che prima o poi la vera natura di Palladini venga allo scoperto.