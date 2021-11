Le anticipazioni di Un Posto al sole si concentrano ovviamente su Mattia, l'aggressore di Susanna ancora a piede libero e pericoloso più che mai. Non gli è bastato ridurre in fin di vita la povera Susi, ora ha intenzione di colpire ancora e con maggiore rabbia. Niko è certo che sia stato lui a far finire in quelle condizioni la sua compagna, ma come fare per dimostrarlo?

Nel frattempo, Fabrizio capisce che sta perdendo Marina con il suo comportamento distante e nervoso. Preoccupato dal fatto che Roberto possa guadagnare terreno - cosa che tra l'altro è già avvenuta - prova a recuperare il rapporto, anche se forse è troppo tardi.

Nelle nuove puntate di Upas, ci sarà anche spazio per le indagini di Roberto Ferri, sicuro che il ritorno di Lara a Napoli nasconda qualcosa di misterioso.

Un Posto al sole, anticipazioni: Mattia sotto osservazione

Mattia (Andrea Pacelli), sta facendo tremare le persone che gli stanno accanto. Susanna non ricorda ancora nulla e, senza la sua testimonianza chiave, la polizia non può fare nulla. Il giovane rider è fuori controllo, e ancor di più da quando Rossella non lo degna delle attenzioni che vorrebbe, presa dalla sua nuova relazione con Crovi.

Niko è sicuro che sia stato Mattia ad aggredire Susanna, ma non può fare più di tanto per dimostrare la sua colpevolezza, a meno che Susanna non recuperi i ricordi di quella maledetta notte.

Lara nasconde qualcosa? Roberto indaga

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole raccontano che Roberto incontrerà dopo tanto tempo Lara (Chiara Conti), tornata a Napoli.

Ferri sospetta che questo arrivo sia stato determinato da una motivazione ben precisa, ma quale? Roberto comincia a indagare, sperando di arrivare al bandolo della matassa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Upas spoiler: Fabrizio vuole cambiare per Marina

Novità per quanto riguarda la coppia Rosato-Giordano in Un posto al sole. Nell'episodio che andrà in onda giovedì 11 novembre su Rai 3, Fabrizio (Giorgio Borghetti) capisce di essere arrivato al punto di non ritorno. Preoccupato di poter perdere la donna che ama, prova a dimostrarle quanto tiene a lei, promettendole di cambiare e di tornare a essere l'uomo del quale si è innamorata, gentile e premuroso.

Ansia e tensione per la presenza ingombrante di Espedito, il padre di Speranza che vorrebbe controllare e dirigere la sua vita.

Guido (Germano Bellavia) inizia a non sopportare più il fatto di vigilare sulla giovane come raccomandatogli da Espedito. Tuttavia, non ha il coraggio di affrontare a viso aperto Espedito, al contrario di quanto vorrebbe Mariella. Del Bue si troverà pertanto in una situazione piuttosto scomoda dalla quale non riuscirà a uscire.