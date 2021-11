Prosegue l'appuntamento con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 22 al 26 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Silvia e Michele: i due si ritroveranno definitivamente ai ferri corti dopo che Giancarlo tornerà a farsi vivo nella vita della donna. Spazio anche ai dubbi di Rossella circa il percorso da seguire mentre Lara metterà alle strette Roberto Ferri.

Giancarlo torna nella vita di Silvia: anticipazioni Un posto al sole 22-26 novembre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 26 novembre 2021 su Rai 3, rivelano che Giancarlo tornerà in qualche modo nella vita di Silvia.

Dopo un periodo in cui l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce lasciando "in pace" la donna, ecco che tornerà a farsi vivo e rimetterà di nuovo in subbuglio la vita sentimentale della vita di Michele.

Questa volta, però, la situazione diventerà decisamente più difficile da gestire. Gli spoiler della soap opera in onda su Rai 3 rivelano che Michele si renderà conto finalmente per la prima volta che c'è qualcosa che non va nel suo rapporto di coppia con Silvia e che la donna gli sta nascondendo qualcosa.

Michele affronta sua moglie Silvia

Proprio per questo motivo, Michele deciderà di affrontare apertamente Silvia per cercare di capire la verità dei fatti e scoprire cosa sta succedendo.

I due coniugi, quindi, si ritroveranno per la prima volta l'uno di fronte all'altro e, questa volta, il loro matrimonio sarà davvero vicino al capolinea.

Come si evolverà la situazione? Silvia e Michele riusciranno a chiarirsi oppure si diranno addio definitivamente? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Lara mette alle strette Roberto: trame Un posto al sole al 26 novembre

E poi ancora le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 22-26 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per un acceso confronto tra Lara e Roberto Ferri.

La donna, infatti, dopo essere rientrata a Napoli, metterà Ferri alle strette, chiedendogli apertamente di fare chiarezza sul loro rapporto e quindi di mettere ordine nelle loro rispettive vite.

Occhi puntati anche su Rossella: in questi nuovi episodi della soap opera, la ragazza si ritroverà in grande difficoltà, perché non sa che strada seguire dal punto di vista professionale.

Da un lato viene incoraggiata da suo padre a proseguire il suo percorso di studi anche lontana da Napoli, dall'altro però Rossella non se la sente di abbandonare la sua città e, in primis, di lasciare Riccardo.

Spazio anche alle vicende di Niko che si ritroverà a dover prendere la decisione finale se assumere o meno Alberto Palladini.