Si sta facendo un gran parlare del gelo che è calato tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese nell'ultimo mese, ovvero da quando hanno smesso di scambiarsi dediche e parole d'amore sui social network. Ad aggiornare i curiosi su questa storia, è stato Fabrizio Corona: l'ex della soubrette ha raccontato di averla sentita per telefono e di averle consigliato di ragionare di più prima di mettere su famiglia con una persona che si conosce poco. Da queste parole dell'imprenditore, si evince che tra i genitori di Luna Marì ci sia una distanza forse incolmabile.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Non sono positive le indiscrezioni che stanno circolando su Belen e Antonino nelle ultime ore. Dopo qualche giorno di silenzio, a riaccendere i riflettori su questa storia ci ha pensato Fabrizio Corona, ex fidanzato della showgirl. Intervistato a un evento mondano nella capitale, l'imprenditore ha parlato apertamente di quello che sta accadendo nel privato di Rodriguez, a partire dalla crisi che starebbe vivendo col compagno Spinalbese.

Dopo aver raccontato di essersi sentito al telefono con l'argentina di recente, l'ex re dei paparazzi ha aggiunto: "Noi siamo molto amici e le ho detto che prima di fare le cose di pancia ci deve pensare". Questo consiglio che il siciliano ha voluto dare alla presentatrice di Tu sì que vales, è chiaramente riferito alla velocità con la quale ha messo su famiglia con un ragazzo che conosceva da pochi mesi e che oggi sarebbe irrimediabilmente lontano.

Le parole sulla scricchiolante relazione di Belen

Sempre commentando uno dei Gossip che da settimane è sulla bocca di tutti, Corona ha detto: "L'importante è che sia nata una bambina e che se una storia finisce si deve essere buoni genitori". Tirando in ballo gli amori che non proseguono, è come se Fabrizio avesse confermato indirettamente che tra Belen e Antonino sia già tutto finito, come sostengono i giornalisti di gossip da un po' di tempo a questa parte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex re dei paparazzi non è sceso nel dettaglio di quello che ha scatenato la crisi tra Rodriguez e Spinalbese, anzi ha preferito concentrarsi sulla bimba che è nata da questo passionale amore, la piccola Luna Marì che oggi ha quattro mesi. I diretti interessati, invece, non si sono ancora esposti sull'indiscrezione che li vorrebbe lontani a poco più di un anno dal loro primo incontro, da quel colpo di fulmine che sembrava avesse definitivamente restituito il sorriso a Belen dopo tante delusioni.

Il silenzio di Belen sul gossip del momento

Sono settimane che sul web e sulle riviste di gossip si parla della crisi che si sarebbe abbattuta su Belen e Antonino all'improvviso. A tre mesi dalla nascita di Luna Marì, i due hanno smesso di mettersi "like" su Instagram, ma anche di scambiarsi dolci parole a distanza. Stando ai rumor che sono circolati ultimamente, i neo genitori avrebbero provato a risolvere i loro problemi concedendosi un weekend romantico a Parigi. Rientrati in Italia, però, i due sembra si siano allontanati ancora di più e che Spinalbese abbia lasciato la casa dove ha convissuto con Rodriguez fino a poco tempo fa.

Non si conoscono ancora le ragioni di questo brusco distacco, ma c'è chi si dice certo del fatto che non si tratti solo di una crisi passeggera.

Alcuni giornalisti, infatti, sostengono che l'argentina sia di nuovo single e che accetti di incontrare il parrucchiere solamente per amore della figlia. Da quando è scoppiata questa bomba, però, né Belen né Antonino si sono esposti pubblicamente per confermarla oppure per smentirla, anche se Fabrizio Corona potrebbe aver parlato al loro posto in modo abbastanza esaustivo.