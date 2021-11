Prosegue l'appuntamento in prima visione con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'8 al 12 novembre 2021 su Rai 3, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sulle vicende di Mattia, che si ritroverà sempre più messo alle strette in merito alle indagini legate all'aggressione contro Susanna. Intanto Marina dovrà affrontare la sua crisi matrimoniale con Fabrizio e anche le avances di Roberto Ferri.

Roberto Ferri rivuole Marina: trame Un posto al sole dall'8 al 12 novembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 8-12 novembre 2021, rivelano che ci saranno diverse soprese legate alle vicende personali di Marina.

La donna, infatti, affronterà l'ennesima dura litigata con suo marito Fabrizio: ormai i due si ritroveranno sempre più ai ferri corti e in guerra l'uno contro l'altro.

Un duro colpo per la Giordano, la quale non saprà come gestire e affrontare tale situazione e chiederà supporto a Roberto Ferri.

Le trame della soap opera di Rai 3, però, rivelano che Ferri ne approfitterà di questa situazione di crisi che sta vivendo Marina, per farle delle avances e in questo modo provare a riconquistarla di nuovo. Ferri, infatti, rivuole di nuovo Marina al suo fianco e cercherà di fare il possibile per far sì che ciò accada.

Marina si ritrova in crisi tra Fabrizio e Roberto Ferri

La reazione di Marina, però, non sarà proprio positiva: la donna è troppo presa dalla crisi matrimoniale che sta vivendo con Fabrizio e non avrà tempo e modo di "guardarsi intorno" e di cedere alle lusinghe di Ferri.

Tuttavia, anche questa situazione finirà per far accrescere ancora di più la sua crisi e le sue paure: come riuscirà a gestire la situazione nel migliore dei modi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera in onda su Rai 3.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le indagini sull'aggressione contro Susanna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cerchio comincerà a stringersi e tutti gli indizi raccolti, porteranno Niko ad avere dei seri dubbi sul conto del rider Mattia, considerato ormai il vero responsabile di questa situazione.

Mattia aggredisce Diego e poi sparisce: anticipazioni Un posto al sole 8-12 novembre

Sta di fatto che Mattia, dopo aver intuito come si evolverà la situazione, avrà una reazione del tutto inaspettata.

Il ragazzo finirà per aggredire violentemente Diego dopodiché farà perdere le sue tracce.

Ormai è chiaro a tutti che Mattia è pericoloso e non si esclude che possa far del male anche ad altre persone che incontrerà lungo il suo cammino.

Occhi puntati anche su Filippo: le trame di Un posto al sole rivelano che l'uomo comincerà ad essere stanco dato che si sta dedicando anima e corpo alla piccola Elisabetta. Per questo motivo, chiederà ai ragazzi della Terrazza di dargli una mano con Irene, ma la bambina non la prenderà bene.