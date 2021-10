Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dall'8 al 12 novembre e le novità per i protagonisti di Palazzo Palladini saranno molte. Al centro delle scene ci sarà il difficile rapporto tra Marina e Fabrizio che sembrerà essere giunto a un punto di non ritorno e Roberto approfitterà della situazione per riconquistare il cuore della donna che ha sempre amato. Per Susanna, invece, arriverà il tanto atteso giorno delle dimissioni dall'ospedale, mentre Mattia potrebbe ancora rappresentare un pericolo per altre ragazze. Niko e Franco si metteranno sulle tracce dell'aggressore di Susanna per mettere finalmente fine ad un incubo, mentre il padre di Speranza lascerà Napoli e Manuel e Vittorio si sentiranno sollevati.

Infinte, Guido riceverà un nuovo incarico che potrebbe rivelarsi imbarazzante per lui.

Niko e Franco sulle tracce dell'aggressore di Susanna: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'8 al 12 novembre raccontano che Susanna si accingerà a lasciare l'ospedale e sarà un momento di gioia per tutti i suoi cari che durante i suoi giorni in terapia intensiva sono stati molto in pena per lei. I problemi, tuttavia, non saranno ancora finiti perché Mattia continuerà ad essere a piede libero e potrebbe rappresentare un pericolo per altre ragazze. Il rider del caffè Vulcano, infatti, perderà improvvisamente le staffe e scomparirà nel nulla, mentre Niko e Franco continueranno a cercare l'aggressore di Susanna e chiudere questo trite capitolo per la vita di tutti.

Roberto approfitterà della crisi di Marina per farsi avanti con lei: anticipazioni 8-12 novembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'8 al 12 novembre rivelano che al centro delle scene ci sarà ancora una volta il difficile rapporto tra Marina e Fabrizio. Nonostante la pazienza che la donna ha mostrato per settimane nei confronti di suo marito in crisi a causa del crollo economico de pastificio, la situazione tra i due sembrerà precipitare fino ad arrivare a un punto di non ritorno.

Esasperata dal comportamento ostile e frustrato di suo marito, Marina si sfogherà con Roberto Ferri che approfitterà del momento difficile per farsi avanti con la donna che non ha mai smesso di amare. Per la storica coppia potrebbe esserci un nuovo inizio? Nel frattempo, il padre di Speranza deciderà di lasciare Napoli e questo sarà motivo di sollievo per Manuel e Vittorio, entrambi innamorati della giovane studentessa.

Ci saranno delle novità anche per Guido che riceverà un nuovo incarico. Le anticipazioni non spiegano di cosa si tratta, ma la novità porterà il vigile a trovarsi in una posizione imbarazzante e scomoda.