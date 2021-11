Aria di Natale a palazzo Palladini, con tante vicende destinate a condire le puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 fino al 10 dicembre. Vittorio non si arrenderà nella conquista al cuore di Speranza, nemmeno davanti agli ostacoli che spunteranno sul suo cammino. Il figlio di Guido arriverà anche a compiere un passo folle rivolgendosi a Samuel.

Fabrizio Rosato sarà nervoso per l'imminente debutto del nuovo formato della sua pasta e Marina si ritroverà a riflettere a fondo sulla sua carriera professionale visto che riceverà una proposta dal marito.

Nunzio continuerà a rimanere accanto a Chiara e arriverà a scontrarsi con Franco. Tuttavia, Chiara sarà schiacciata dai sensi di colpa e sarà a un passo dal rivelare come sono andate effettivamente le cose quella sera dell'incidente. Rossella vorrà stabilirsi nella nuova casa di Michele, ma una notizia scombussolerà ogni cosa.

Franco e Nunzio si scontrano

Si avvicina a grandi passi il giorno del debutto delle "Marinelle", un nuovo formato della pasta Rosato, per questo motivo Fabrizio sarà molto nervoso. In seguito all'incidente stradale che l'ha coinvolta assieme a suo padre Giancarlo, Chiara si sentirà profondamente in colpa ma Nunzio farà del suo meglio per aiutarla a distrarsi. A palazzo Palladini una giovane coppia avrà a che fare con delle difficoltà.

Se Vittorio avrà qualche problema a gestire Speranza, la ragazza capirà di essere sempre più innamorata del giovane Del Bue.

Con un Nunzio talmente focalizzato su Chiara, Franco prenderà a cuore il suo futuro, ma padre e figlio arriveranno a scontrarsi. Fabrizio farà una certa proposta alla moglie ma Marina, seppur fortemente tentata, continuerà a mostrare delle incertezze.

Vittorio non si arrenderà davanti alle difficoltà riscontrate nella conquista al cuore di Speranza, anzi metterà in atto un'improbabile e folle strategia che porterà avanti con estrema convinzione.

Incontro sgradito per Rossella nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Vittorio si rivolgerà all'ex di Speranza, Samuel, per chiedergli una mano.

Quando Patrizio apprenderà della richiesta di Del Bue, farà di tutto per dissuadere Samuel dal soccorrere il suo rivale in amore. L'atmosfera natalizia e i consigli dell'amata Chiara spingeranno Nunzio a fare pace con Franco e a estorcergli una promessa. Rossella, oltre alla crescente tensione con la madre Silvia, a cui non riesce a perdonare la scelta di volersi separare da Michele, si ritroverà a fare un incontro per nulla gradito.

I Giordano saranno alle prese con i preparativi per il Natale. E mentre Patrizio penserà di trascorrere il 25 dicembre assieme alla sua bella Clara, Raffaele sarà fermamente determinato a dare una lezione a Renato e per farlo si rivolgerà alla scacchista di palazzo Palladini.

Spoiler Un posto al sole, arriva una notizia scombussolante per Michele e Rossella

Verrà fuori che la notte dell'incidente custodisce un segreto a dir poco terribile per Chiara e che le mette addosso una grossa pressione. La ragazza, però, potrebbe decidere di vuotare il sacco e confessare come sono andate realmente le cose. Clara si prenderà del tempo per riflettere sull'intenzione di Patrizio sul festeggiare insieme il Natale. Tra Rossella e Silvia la distanza si farà via via sempre più incolmabile e la ragazza arriverà al punto di volersi trasferire da Michele nella sua nuova casa. Una notizia che il giornalista riceverà, però, rischierà di stravolgere tutti i programmi.