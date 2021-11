Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso martedì 7 dicembre preannunciano nuovi colpi di scena. La coppia formata da Ludovica e Marcello, seppur inizialmente sembrava essere perfetta, inizierà a scricchiolare. Fra i due giovani, infatti, inizierà a farsi sentire la differenza di ceto sociale. Inoltre a Barbieri non andrà più di doversi sempre nascondere dinanzi agli altri. Intanto Adelaide teme che Flora abbia qualcosa in mente, pertanto cerca di anticiparne le mosse.

Difatti la contessa orchestrerà un piano per far uscire allo scoperto la sua figliastra. Vittorio, al contempo chiederà a Stefania di affiancare Marco all'interno della redazione. Fra i due pare prospettarsi un rapporto professionale piuttosto burrascoso. Agnese, invece, non apprezzerà il gesto compiuto da Armando di parlare con Salvatore. La sarta, infatti, rimprovererà Ferraris, dicendogli che non sono questioni che lo riguardano.

Il Paradiso, trama 7 dicembre: emergono le differenze fra Brancia e Barbieri

La storia d'amore fra Ludovica e Marcello sembrava essere una favola: la ragazza ricca ed avvenente che si innamora di un giovane povero e con un passato burrascoso. Tuttavia, Brancia, pur non essendo più ricchissima, ha una posizione sociale da mantenere.

Agli occhi della Milano che conta, Ludovica resta sempre la rampolla di un prestigioso casato. Inoltre trattasi della vice presidentessa del Circolo, una carica piuttosto importante, e che la giovane vuole mantenere, dato che ha segnato il suo riscatto sociale. Barbieri, al contempo, è cresciuto professionalmente, ma è rimasto un ragazzo umile, e soprattutto teme ancora di non sentirsi all'altezza della sua fidanzata.

Pertanto, stando alle anticipazioni della puntata del 7 dicembre, tutta questa serie di circostanze inizieranno a pesare sulla relazione fra i due giovani. Inevitabilmente le differenze dettate dal ceto emergeranno, e potrebbero creare una rottura difficile da sanare.

Il Paradiso, puntata 7/12: Flora insospettisce Adelaide

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 dicembre, Adelaide penserà che Flora abbia qualcosa in mente per quanto riguarda la questione della morte del padre.

Pertanto, la contessa deciderà di anticiparne le mosse, e tenderle un tranello. A quanto pare, almeno per il momento, il piano di Adelaide sembrerà andare in porto. Vittorio, invece, chiederà a Stefania di affiancare nel lavoro di redazione, proprio Marco di Sant'Erasmo. La giovane Colombo non sarà affatto contenta di dover collaborare con lo spasimante della sua sorellastra, soprattutto perché non lo stima professionalmente.

Anticipazioni Il Paradiso: Agnese non apprezza il gesto di Armando

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 7/12 preannunciano che Agnese verrà a conoscenza del fatto che Armando ha parlato con Salvo del loro rapporto. Ferraris ha agito a fin di bene, sperando il rapporto fra madre e figlio migliorasse. Tuttavia il gesto non sembrerà essere apprezzato dalla donna, la quale lo avvertirà come un'intromissione. Difatti, Agnese gli dirà di prendere più iniziative del genere.