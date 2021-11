Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso giovedì 9 dicembre svelano nuovi colpi di scena.

Dato che le trame di Upas seguono il tempo reale, anche i personaggi della soap sono in attesa del Natale. Fervono i preparativi soprattutto in casa Giordano, dove Raffaele si sta organizzando per preparare il suo presepe. Patrizio penserà di poter trascorrere il giorno 25 con Clara e Federico, tuttavia sarà costretto rivedere i suoi piani.

Intanto il rapporto fra Rossella e Silvia non accennerà a dare segni di miglioramento, anzi la ragazza sembra incolpare la madre, come responsabile della separazione.

Come di consueto sarà dato spazio anche ad argomenti più leggeri e dalla vena comica. Difatti Raffaele, per fare un dispetto al cognato Renato, coinvolgerà la piccola Irene nel suo piano.

Upas, trama 9/12: Patrizio vorrebbe trascorrere il Natale con Clara

Gli spoiler della puntata di Upas che andrà in onda il 9 dicembre svelano che Patrizio vorrebbe organizzarsi per trascorre il Natale in compagnia di Clara. Tuttavia il ragazzo non considera che la sua fidanzata abbia un figlio con altro uomo e questo potrebbe portarla ad avere altri obblighi e priorità. Difatti, la giovane Curcio spiegherà a Patrizio che non potranno stare insieme il 25, poiché Federico deve stare con il padre. Il figlio di Raffaele rimarrà deluso dalla scelta della ragazza.

Episodio 9 dicembre: Rossella non perdona la madre

Le anticipazioni dell'episodio di Upas del 9 dicembre rivelano che Rossella continuerà a essere dura nei confronti della madre. La ragazza non accetta in nessun modo la separazione dei suoi genitori e nello specifico ritiene che la colpevole sia la madre. Del resto la giovane sa che Silvia ha una relazione con Giancarlo e per questo motivo ha ipotizzato che la causa della rottura sia prevalentemente appunto la donna.

La proprietaria di Caffè Vulcano, però, starà male a causa dell'atteggiamento freddo di sua figlia, a cui è stata sempre molto legata.

Anticipazioni Upas: Raffaele farà un dispetto a Renato

La trama di Upas di giovedì 9 dicembre annuncia che sarà dato spazio anche a vicende più leggere, come quelle che coinvolgono il duo formata da Raffaele e Renato.

I due, difatti, hanno un rapporto molto stretto, ma talvolta hanno dei battibecchi, con toni anche comici per delle inezie. Questa volta, Giordano senior per farla "pagare" a Poggi, a causa di un piccolo screzio subito, chiederà l'aiuto della piccola Irene.