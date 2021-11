Prosegue l'appuntamento quotidiano con Un posto al sole, la celebre e fortunata soap opera dell'access prime time di Rai 3 che continua ad essere uno dei programmi di punta della rete. Le anticipazioni riguardanti le nuove trame rivelano che ci sarà grande spazio per le nuove vicende legate a Marina Giordano, la quale si ritroverà divisa tra due uomini. Da un lato il marito Fabrizio e dall'altro il suo ex storico Roberto Ferri. Una situazione non facile per Marina, la quale si ritroverà costretta a prendere una scelta finale.

Marina divisa tra Fabrizio e Roberto: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Marina sarà costretta a fare i conti con la crisi matrimoniale che vivrà con Fabrizio e che la metterà in grandissima difficoltà.

La donna troverà conforto tra le braccia di Roberto che, approfittando di questa situazione, cercherà di riconquistare il cuore della sua ex donna.

Di conseguenza, Marina si ritroverà in forte crisi e non saprà più come affrontare questa situazione che diventerà particolarmente intricata.

Il retroscena dell'attrice di Marina Giordano sulle prossime puntate

Quali saranno i risvolti di questo triangolo sentimentale? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'attrice Nina Soldano, che in una recente intervista ha svelato un retroscena su quello che accadrà nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3.

"In amore Marina continuerà a combattere tra testa e cuore e chissà cosa avrà il sopravvento", ha ammesso l'attrice di Marina aggiungendo che nonostante tutto, non si è mai stancata di interpretarla e di finire nei suoi "labirinti emozionali".

Insomma le nuove puntate di Un posto al sole si preannunciano a dir poco intense e ricche di colpi di scena per Marina, ma anche per tutti gli appassionati e fan della soap opera, che in queste settimane è stata al centro di accesissime polemiche.

Nessun cambio programmazione nel futuro di Un posto al sole su Rai 3

Si era ipotizzato, infatti, un possibile cambio programmazione per la soap, la quale avrebbe potuto lasciare la fascia serale di Rai 3 per approdare in quella pomeridiana, così da poter lasciare ad un nuovo talk show serale condotto da Lucia Annunziata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una indiscrezione che ha scatenato un vespaio di polemiche sul web e sui social, al punto che in moltissimi si sono scagliati contro questa decisione della Rai, dando vita ad un polverone social e web.

Alla fine, però, la Rai ci ha ripensato: il talk show politico, per il momento, non vedrò la luce su Rai 3 e di conseguenza l'appuntamento con Un posto al sole resta confermato nella sua storica fascia oraria che va dalle 20:40 alle 21:15 circa.