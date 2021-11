Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di lunedì 15 novembre raccontano che Tina non saprà che il padre Giuseppe ha un figlio in Germania, mentre tra il signor Amato e Armando vi sarà un duro scontro. Marco, intanto, rimarrà a Villa Guarnieri nella speranza di sbollire la rabbia nei riguardi del fratello, nel frattempo Gemma diverrà una Venere del Paradiso. Ludovica, infine, rivelerà a Flora che suo padre Achille era un truffatore, mentre il commendatore Umberto riuscirà a convincere la stilista di essere estraneo alla vicenda Ravasi.

Duro scontro tra Giuseppe e Armando

Gli spoiler della fiction daily italiana per l'episodio di lunedì 15 novembre rivelano che Tina continua ad essere ignara che il padre Giuseppe ha avuto un figlio illegittimo con Petra, il quale adesso si trova in Germania.

La giovane Amato, al contempo, percepirà l' aria di tensione che si respirerà in famiglia e, non essendo a conoscenza delle reali motivazioni legate a tale trambusto, penserà che la colpa sia sua.

Tina, difatti, crederà che il suo problema alle corde vocali e l'operazione che ne consegue possa aver urtato l'equilibrio famigliare.

Armando, nel frattempo, non potrà permettere che Agnese soffra così tanto per i risparmi dilapidati da Giuseppe e per il figlio tenutole nascosto per così tanto tempo, quindi il capo magazziniere deciderà di affrontare una volta per tutte il padre di Salvatore.

Marco cercherà di far sbollire la rabbia che prova per il fratello maggiore

Le trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 46 della sesta stagione anticipano che Marco, dopo essere tornato a sorpresa a Villa Guarnieri, deciderà di restare ancora qualche giorno.

Così facendo, il giovane Di Sant'Erasmo proverà a far sbollire la rabbia, o almeno metabolizzarla, che prova per ciò che ha fatto suo fratello maggiore a Torino.

Ludovica rivelerà a Flora che il padre Achille è un truffatore

Gli spoiler della soap opera italiana per l'episodio di lunedì 15 novembre rivelano che Flora, dopo aver scoperto della relazione che lega la contessa Adelaide e il commendatore Umberto, verrà a conoscenza di un'altra scomoda verità, stavolta legata al padre defunto.

Ludovica, difatti, rivelerà alla nuova stilista del grande magazzino meneghino che Achille Ravasi era, in realtà, un truffatore .

Flora crederà alle parole di Brancia Di Montalto sul padre?

Il commendatore Umberto, infine, riuscirà nel suo intento e convincerà la giovane stilista di essere del tutto estraneo alla vicenda Ravasi.