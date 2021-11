Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 novembre 2021 da non perdere. Gli episodi di Upas andranno in onda, come sempre, su Rai 3 alle 20:45 e on demand su RaiPlay, dove è possibile vedere anche le repliche.

Susanna si è ripresa quasi del tutto, ma non riesce ancora a ricordare il volto del suo aggressore. Ciò significa che Mattia è a piede libero, pronto a colpire ancora. E lo farà nelle nuove puntate settimanali aggredendo Diego per poi sparire nel nulla. Intanto, Marina deve decidere se stare con Fabrizio o cedere - per l'ennesima volta - alle avance di Roberto.

Un Posto al sole, anticipazioni 8-12 novembre 2021

Guai in arrivo per Speranza, da poco tornata a Napoli. Sta per arrivare il padre Espedito e dovrà rivelargli tutta la verità. Nel frattempo, Fabrizio cerca di recuperare il rapporto con Marina, resosi conto di aver esagerato e di essersi comportato molto male negli ultimi tempi. La bella Giordano, però, si è avvicinata a Roberto e non sa cosa fare: Ferri avrà la meglio su Rosato?

Niko e Franco non smettono di indagare parallelamente a Torre per mettere alle strette l'aggressore di Susanna ed entrambi sono certi che si tratti di Mattia. A sospettare del rider, ora, è anche Diego. La sua intuizione lo metterà in serio pericolo.

Riccardo preoccupa Ornella

Le anticipazioni delle nuove puntate settimanali di Un Posto al sole raccontano che Diego pagherà molto caro il suo tentativo di arrivare alla verità sull'aggressore di Susanna.

Mattia avrà anche una discussione con Riccardo, che metterà in luce la sua pericolosità. Ma attenzione, perché questo litigio getterà qualche ombra anche sul bel dottorino.

Ornella, che già ha parlato con Raffaele delle sue perplessità in merito al carattere fumantino di Crovi, inizierà a preoccuparsi delle reazioni spesso fuori luogo del medico che, tra l'altro, ha iniziato una relazione con Rossella.

Chi sarà in una posizione rischiosa è proprio Ross, al centro delle attenzioni di Mattia e Riccardo.

Diego aggredito, anticipazioni Un Posto al sole

Mattia, completamente fuori controllo, finirà per perdere di nuovo la testa. Incompreso, solo e con una rabbia che non riesce più a gestire, ecco che aggredirà Diego. Il rider sparirà poi nel nulla, pensando alla sua prossima vittima che, molto probabilmente, è Rossella.

Intanto, Roberto cercherà di scoprire il reale motivo per il quale Lara è tornata a Napoli ma senza perdere di vista il suo obiettivo principale, quello di riportare Marina nella sua vita. Fabrizio, capito quanto Marina sia ancora legata a Ferri, le dimostrerà il suo amore con un gesto eclatante.

La settimana di programmazione di Upas si chiuderà con la gelosia di Irene nei confronti di Elisabetta, la sorellina che le sta ''rubando'' l'affetto di mamma e papà.