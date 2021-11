Il termine incel non è molto popolare in Italia e, solo da poco, si è iniziato a parlare di questo fenomeno, già largamente diffuso negli Stati Uniti. Ma esattamente cosa è un incel? E perché il personaggio, di Un posto al sole, Mattia sembra incarnare questa tipologia di individuo? Il termine, che ha una forte accezione negativa, nasce dalla fusione di involuntary e celibate (celibe involontario). In breve un incel è un uomo bianco, etero, che ha forti difficoltà a relazionarsi con le donne e che trasforma il suo disagio in odio verso le donne.

Uomini che odiano le donne

Restando alla superficie, si potrebbe quasi empatizzare con la figura dell'incel. In molti casi si tratta di ragazzi, apparentemente timidi, poco attraenti esteticamente, vittime probabilmente, a loro volta, di bullismo. Un ragazzo che si sente inadeguato e non riesce a trovare una compagna può far quasi tenerezza, ma il concetto dell'incel va ben oltre questo e analizza una tipologia di persona che partendo da "vittima" diventa carnefice. L'incel incolpa la donna del rifiuto, ritenendola frivola e incapace di sentimenti. Un ragionamento fortemente misogino e maschilista li porta a pensare che una donna scelga solo in base alla bellezza esteriore, il danaro e lo status sociale.

L'incel non è in grado di comprendere il concetto di affinità caratteriale e di interessi comuni, e non riesce ad elaborare un rifiuto. Di fronte ai fallimenti sentimentali, incolpa soprattutto le donne sino ad arrivare a deliri, ai limiti del complottismo. Questo gruppo di persone ha trovato forza in forum e gruppi del web, dove vengono sviluppate le loro teorie, fondate su odio e discriminazione verso l'universo femminile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mattia è davvero un incel?

All'interno di Un posto al sole, ad oggi, nessuno ha usato il termine incel e potrebbe anche non accadere mai. Gli sceneggiatori però stanno affrontando una tematica legata a questo mondo e poco importa se utilizzeranno o meno tali termini. La semplificazione della storia potrebbe portarli a presentare un fenomeno senza dover, necessariamente, spiegare teorie come quelle del redpill.

Va detto che, in fondo, Mattia incarna alla perfezione lo stereotipo degli incel della peggior specie, tant'è che arriva ad utilizzare la violenza per punire le donne, che nel suo delirio sono le nemiche da colpire.

L'incel è mosso da sentimenti di rabbia e odio verso un mondo incapace di comprendere la loro sensibilità. Loro sono nati brutti e sgraziati (Mattia usa spesso il termine sfigati) e non possono raggiungere la felicità che gli viene negata dall'universo femminile. Se fossero belli e ricchi non accadrebbe, e allora si che le donne li vorrebbero. Un incel non fa nessuna ricerca per l'automiglioramento e fa dell'autocommiserazione una sua arma da utilizzare contro le donne, ritenuti esseri insensibili che rifiutano loro il piacere, perché desiderose di bellezza e danaro.

In quanto tali, le donne meritano disprezzo o, nei casi più estremi, di essere punite. Questo delirio porta spesso a violenze verbali e attacchi sui social, ma è anche degenerato in casi terribili di cronaca fino a sfociare in aggressioni e omicidi.

La teoria del redpill e il gergo degli incel

Il fenomeno degli incel è vastissimo e, non sempre, esiste una spiegazione univoca che lo identifichi. Essendo qualcosa nato e sviluppatosi nel web, le teorie, spesso, contrastano tra gruppi di persone appartenenti alla stessa ideologia. Leggendo di tale tema sentirete diversi neologismi come redpill o chad. In breve un redpillato è un illuminato, ( il termine deriva dalla pillola rossa di Matrix) lui ha accettato la verità e la conosce.

Riesce anche ad avere relazioni, ma sa cosa sono le donne e come funziona il mondo. Tornando ad Un posto al sole, si può inserire un termine coniato dagli incel che descriverebbe, alla perfezione, il dottor Crovi: quello del chad. Secondo gli incel, Riccardo potrebbe appartenere a questa categoria. Molti membri della community incel sono convinti che le donne, per scegliere il proprio partner, si basino su tre parametri: l'aspetto fisico, la disponibilità economica e la reputazione . In base a questa concezione, detta lms , i chad sarebbero uomini, in grado di ottenere un punteggio alto in tutte e tre le categorie ovvero sono belli, benestanti e popolari. Essendo dotati dotati di tutte le caratteristiche che l'incel non ha, sono odiati quasi alla stregua delle donne.