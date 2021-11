Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Un professore, la fiction del giovedì sera di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassmann. Le anticipazioni della terza puntata in onda giovedì 25 novembre rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare e il rapporto tra Dante e Anita diventerà sempre più stretto, al punto che i due si ritroveranno a vivere un momento di grande intimità e passione.

Anticipazioni terza puntata Un professore: Anita riceve attenzioni dal suo ex

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa terza puntata di Un professore che sarà in onda il prossimo 25 novembre 2021, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Aristotele", il professor Dante tiene una lezione sul filosofo Aristotele e chiederà ai suoi alunni di scrivere su dei bigliettini cosa sia per loro la felicità.

Intanto, fuori dalla scuola, continuerà il corteggiamento galante con Cecilia, mentre Anita continuerà a ricevere attenzioni da parte di Ettore, il suo ex.

Manuel viene fatto picchiare

E poi ancora, gli spoiler di questo nuovo episodio della fiction di Rai 1, rivelano che Dante riuscirà a trovare uno stratagemma per far uscire di casa Pin.

Manuel, invece, si ritroverà vittima di un brutto episodio. Il furbo Sbarra lo farà picchiare per il ritardo nella riconsegna dell'automobile.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio di questa terza puntata della fiction dal titolo "Giordano Bruno".

Scatta il bacio tra Dante e Anita: trama Un professore del 25 novembre

Le anticipazioni sulla trama di Un professore, in onda giovedì 25 novembre in prime time su Rai 1, rivelano che Anita avrà un confronto con Dante, al quale confesserà di essergli molto grata per il modo in cui sta aiutando Manuel in questo percorso di crescita.

Sta di fatto che, dopo questo ringraziamento, Anita si farà avanti nei confronti del docente, dandogli un bacio.

Intanto, Dante deciderà di portare la classe a Campo De' Fiori per tenere una lezioni su Giordano Bruno, che sacrificò la sua vita per amore della verità. Successivamente, il professore va a trovare Mimmo, un suo alunno finito in carcere.

Ottimi ascolti per la fiction Un professore su Rai 1

Due nuovi episodi imperdibili per tutti i fan di questa fiction con Alessandro Gassmann che sta ottenendo degli ottimi risultati dal punto di vista auditel, con una media di oltre cinque milioni di fedelissimi e uno share che supera la soglia del 23% in prime time.

Dati super positivi per questa produzione che, al momento, risulta essere una delle più viste dell'attuale stagione televisiva autunnale, tanto da battere anche i risultati molto positivi di Imma Tataranni 2, la serie poliziesca firmata sempre Rai 1 con protagonista Vanessa Scalera.